Imao tešku upalu pluća pa je greškom završio na intenzivnoj

Na tiskovnoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, najviše je interesirao slučaj 37-godišnjeg muškarca s đurđevačkog područja koji je primljen na odjel intenzivne njege, a kako je pojasnio ravnatelj, Opće bolnice Koprivnica, dr. Mato Devčić, razlog je nesporazum u komunikaciji između njega i liječnice te bolnice.

- On je 3. svibnja, primljen na odjel zbog respiratornih poteškoća, odnosno problema sa disanjem i povišenja temperature. Radi se o našem dugogodišnjem pacijentu koji je više puta hospitaliziran kod nas u bolnici na Infektološkom odjelu radi teških bakterijskih upala i drugim višegodišnjim zdravstvenim problemima. Dan kasnije je kod njega došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja, pa je radi toga morao biti preseljen u jedinicu Intenzivne njege, i to u trenutku nakon što mu je uzet primarni uzorak za test na Covid 19 i čekao nalaz. Tada je došla obavijest da se nalaz mora ponoviti. U kontaktu između mene i liječnice na Odjelu došlo je do nesporazuma, jer je razumjela da je nalaz negativan – tvrdi ravnatelj bolnice.

Liječnica je donijela odluku da se pacijent zbog pogoršanja stanja, prvenstveno uzrokovano teškom bakterijskom upalom pluća prebaci u izolacijsku jedinicu Intenzivne. Dr. Devčić pojašnjava da odjelna liječnica u dokumentaciji nije imala potvrdu u dokumentaciji da je pacijent doista negativan.

- To djelomice pojašnjava problematiku korištenja nedostatne zaštitne opreme na tom Odjelu kod zbrinjavanja pacijenta, za kojeg se kasnije utvrdilo da je pozitivan, kao što se ona koristi po protokolu na Odjelu Covid 19. Dolaskom nalaza da je pacijent pozitivan, odmah je donijeta odluka da se jedan liječnik i četiri medicinske sestre koje su bile u kontaktu s tim pacijentom stave u samoizolaciju. Na Odjelu je proveo nešto više od četiri sata – pojašnjava ravnatelj Devčić, propust koji je „digao“ medijsku halabuku.

Ubrzo je pacijent u dogovoru s Klinikom za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“ prevezen kod njih u Zagreb, poštujući Covid protokol. Pacijent je zahtijevao dodatno liječenje.

Odlaskom pacijenta cijelo krilo odjela je temeljito očišćeno i dezinficirano i spremno i dalje na puno korištenje, kazao je prvi čovjek koprivničke bolnice.

- Nikakvo zatvaranje odjela ne dolazi u obzir, što je u utorak imputirao dio medija. Naša intenzivna je vrlo bitna za naš zdravstveni sustav, a posebice sada u situaciji reaktivacije sustava liječenja u Općoj bolnici – kategoričan je dr. Devčić. U Općoj bolnici Koprivnica je testirano 200 zaposlenika, što zdravstvenog, što ostalog kadra i svi su bili negativni na Covid 19. Samo su četiri osobe bile pozitivne, o kojih je jedna pomoćna radnica i tri iz zdravstvenog sustava, su unijele Covid virus u bolnicu, a da nisu ni znale da imaju

Covid 19, koji kod njih nije uzrokovao nikakve zdravstvene tegobe. Te su osobe u međuvremenu ozdravile.

Dr. Vesna Mađarić, je liječnica koja koordinira i povezuje zdravstveni sustav unutar bolnice. Od komunikacije sa Domom zdravlja, liječnicima i u zadnje vrijeme je u timu za koprivnički dom za starije i nemoćne. Ona se nadovezujući na ravnateljevo izlaganje kazala da je Covid 19 nepoznanica u svijetu i da se svi nastoje što prije i brže prilagoditi novonastaloj situaciji.

- Od pojave virusa imali smo vrlo jasne protokole kako zaštiti bolnički sustav od ulaska virusa. Odmah na početku smo imali jasna pravila da ni jedan febrilni pacijent ne može ući u bolnicu, posebice ako ima respiratornih poteškoća, a da prvo ne uđe Covid odjel, koji je trijažni. Svaki dan imamo četiri do pet pacijenata koji dolaze na taj Odjel, a nemaju nikakvih epidemioloških pokazatelja na osnovu kojih bi se sumnjalo na Kovin. Čim stigne negativni nalaz oni se razmještaju po primarnim tegobama – pojasnila je dr. Mađarić, proceduru ulaska na bolničko liječenje.

Govoreći o „spornom“ pacijentu, kazala je kako je on imao tako tešku kliničku sliku upale pluća već kod prijema.

- Covid virus je takav da su upalni parametri gotovo uvijek normalni, dok su kod tog pacijenta, upalni parametri bili deseterostruko veći od normalnih, što je ukivalo da se radi o teškoj infekciji pluća. Odmah su poduzete antibiotske mjere. Kod njega smo uzeli preventivni obris na Sars virus. Kako mu se stanje pogoršavala morali smo ga preseliti kako bi imao respiratornu potporu, jer je bio uistinu teško ugrožen. Bili bi najsretniji da je nalaz brzo gotov, ali tu je usko grlo – pojasnila je dr. Vera Mađarić.

Što sve poduzima županijski Zavod za javno zdravstvo govorila je ravnateljica te ustanove dr. Draženka Vadla.

U Općoj bolnici Koprivnica leži 30 pacijenata na Covid odjelu, od kojih je 28 štićenika Doma za starije i nemoćne osobe iz Koprivnice. Tijekom jučerašnjeg dana dvije su osobe preminule, i to obje su štićenice doma i to osobe s kroničnim bolestima visoke životne dobi. Do sada je preminulo ukupno sedam osoba.