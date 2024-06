Imoćani uz duginu zastavu slavili otvorenje spomenika? 'Oni uopće nisu mislili na efekt'

Mnogima se na prvi pogled učinilo kako su na slavlju bila prisutna i zastava duginih boja, no nije tako, prenosi Dalmacija danas.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U Imotskom je otvoren spomenik Mercedesu. I ekipa je slavila tako što je s jedne strane stavila njemačku, a s druge hrvatsku zastavu. No nisu mislili o tome kakav će efekt izazvati ta kombinacija boja pa je na kraju ispalo da Imoćani (da, ONI) drže rainbow flag - napisao je korisnik na platformi X (Twitter).

Autor spomenika je Mislav Rebić, a na njemu su radili brojni studenti kiparstva. Na svečanom otvorenju kip Mercedesa je blagoslovio i pop, a mještani su nazdravili i podigli hrvatske i njemačke zastave. Bilo je kritičara, ali našlo se i sponzora za projekt vrijedan oko 50 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je imotski kamen koji ne možemo naći u jednom komadu, to je ljutac, to je naš dolit. Tvrd je, pretvrd i onda smo ga pilali na 12 mjesta kako bi ga mogli sastavit od imotskog kamena - rekao je ranije inicijator projekta Ivan Topić Nota.