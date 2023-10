Imućnog Ukrajinca koji je sletio helikopterom kod Karlovca čeka masna kazna: 'Šokirao nas je'

Skupocjeni helikopter Robinson R66 Turbine u petak se oko podneva prizemljio na jednu od njiva farme Šumbar u vlasništvu PPK Karlovac uz glavnu cestu koja vodi od Karlovca do naselja Rečica. Ukrajinska registracijska oznaka na helikopteru UR-HAA uzbunila je prolaznike koji su odmah pozvali policiju. Na teren je odmah došla policija, ali i druge službe zadužene za nacionalnu sigurnost i sigurnost zračne plovidbe. Pilotu niti posadi nije bilo niti traga, no ubrzo je utvrđeno da je helikopter u vlasništvu imućnog Ukrajinca Igora Mazepa, generalnog direktora investicijske tvrtke Concorde Capital.

Ukrajinac je u petak helikopterom letio od Italije do Zagreba za što je imao prijavljen let, no u Zagrebu je natankao gorivo i bez ikakve dozvole i prijave nastavio let do Karlovca. Poželio se malo uživati u lovu i uputio se na državno otvoreno lovište Hrvatskih šuma Pokupski bazen u lov na divlje svinje koji je organizirala agencija koja se bavi lovnim turizmom. No kako doznajemo “nestašluk” je Ukrajincu pomrsio račune i u lov nije niti otišao.

- Helikopter je tu jučer sletio i zbunio stanovnike koji su odmah pozvali policiju. Uslijed toga vlasnik helikoptera se niti nije pridružio lovu već je sa svojim društvom otišao dalje, a helikopter je ostao - kazao je jedan prolaznik. Helikopter je ograđen policijskom trakom do daljnjeg, a Mazepa čeka “masna” kazna zbog počinjenog prekršaja. U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe su nam pojasnili ako je počinjen prekršaj pilot može biti kažnjen po Zakonu o zračnom prometu a kaznu može izdati inspektor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Na terenu je inspektor Agencije za civilno zrakoplovstvo te će kazna za Ukrajinca biti poznata tek kasnije.

Mazepa je inače veliki ljubitelj Hrvatske i ovdje često boravi. Mazepa je svoju karijeru započeo prije 26 godina kao investicijski bankar u rusko-američka investicijskoj tvrtki Prospect Investments. Sedam godina kasnije osnovao je i postao generalni direktor IC Concorde Capital, a ta je tvrtka do danas zadržala poziciju jedne od tri najbolje investicijske banke u Ukrajini.