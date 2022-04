Imunolog Trobonjača: 'Četvrta doza? Za mlade ne, za starije i kronične bolesnike da'

Proljeće, manji broj novozaraženih za sobom je donio i ublažavanje epidemioloških mjera. O trenutnoj situaciji s epidemijom u Hrvatskoj za N1 pričao je imunolog Zlatko Trobonjača.

- Svi novi znanstveni podaci pokazuju da maske značajno smanjuju širenje virusa. Ako postoji procjena epidemioloških službi da bi trebalo suzbijati i dalje kontrolirati pandemiju, maske bi i dalje trebalo nositi. Pandemija jest značajno manja u odnosu na nekakav intenzitet petog vala, ali treba naglasiti da imamo od tisuću do tisuću i pol novooboljelih dnevno, 10-ak umrlih, 40-ak na respiratoru, imamo desetak tisuća ukupno inficiranih pa ne možemo baš govoriti da epidemije nema i ne treba je zanemarivati. Na svu sreću možemo reći da su to daleko manji brojevi i ta BA.2 varijanta ne uzrokuje veću smrtnost - rekao je Trobonjača.

U nošenju maski ne vidi ništa sporno.

- Kirurzi ih nose svaki dan, po cijele dane, kako bi onda bilo njima. Ako su se oni mogli priviknuti, onda mogu i drugi. A ako je značaj u suzbijanju virusa takav, onda bi se ljudi trebali na maske priviknuti - rekao je.

Velika Britanija jedna je od prvih zemalja koje su se odvažile ukinuti epidemiološke mjere, a u posljednjem tjednu ožujka koronavirusom je bila zaražena jedna od 13 osoba.

- Velika Britanija nije imala tako intenzivan delta val kao mi, peti im je bio intenzivan, sad čak prelaze u šesti val uzrokovan BA.2 varijantom. I dalje postoji mogućnost širenja virusa. To bi se i nama moglo dogoditi ako bismo se previše opustili u narednom razdoblju. Treba biti oprezan - komentirao je Trobonjača.

Neke zemlje već su krenule sa četvrtom dozom, a Ministarstvo zdravstva planira novu kampanju kako bi potaklo ljude na cijepljenje u Hrvatskoj.

- Ako gledate učinak cjepiva na zaštitu od BA.2 varijante, on protekom vremena od busteriranja pada i negdje nakon 4 do 6 mjeseci čini se da je zaštita od simptomatske bolesti na razini 40 do 50 posto. Veći broj ljudi koji su uzeli booster dozu u 10. mjeseci je izložen mogućnosti infekcije s BA.2 varijantom i jedina moguća zaštita bi bila neka četvrta doza. No ja ne mislim da je to potrebno u ovom trenutku, barem za većinu mlađe populacije, budući da vidimo da omikron ne uzrokuje neke teške bolesti pa se nema potrebe posebno zaštićivati. Ali znamo da je populacija starija od 65 godina izložena mogućnosti da oboli od teže bolesti i da lošije prođu i držim da bi upravo ta populacija i eventualno kronični bolesnici, da bi se oni trebali zaštititi s četvrtom dozom kad ona bude odobrena u Hrvatskoj - kazao je Trobonjača.

