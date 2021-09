Velik broj novozaraženih u Hrvatskoj za Zlatka Trobonjaču, imunologa s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci je, kaže, očekivan

- Došao je visokozarazni delta soj. Ima veliki produkcijski broj, između 5 i 10, poput vodenih kozica. Ovo nije ništa neočekivano, imamo i relativno mali broj procijepljenih ljudi, mogli smo ovo očekivati - kaže Trobonjača za HRT.

Strahuje da bi se velike brojke mogle preliti na bolnički sustav.

Cjepivo itekako dobro štiti od težih oblika oboljenja

- Imamo nekih 52% odrasle procijepljene populacije, što je relativno malo da bi se mogli zaštititi od hospitalizacija i težih oblika bolesti. U Izraelu imate porast oboljelih, ali imate mali porast hospitalizacija jer je velik broj cijepljenih. Cjepivo ne štiti što se tiče prijenosa bolesti i zaraze, ali itekako dobro štiti od težih oblika oboljenja - ističe Trobonjača te dodaje da nije lako odgovoriti zašto nemamo više cijepljenih.





- To uključuje mnogobrojne faktore, pogledajte i istočne zemlje, zemlje socijalističkog bloka, tamo je manje cijepljenih nego na zapadu. To je nasljeđe socijalizma, manje se vjerovalo državama. Ljudi također ne vjeruju službenim organima, nego slušaju paraznanstvene, neznanstvene informacije, informacije koje se šire društvenim mrežama. Imate puno ljudi u bolnicama koji govore "eh, da sam se cijepio, ne bi mi se sada ovo dogodilo" - kaže.



Nadao se da će se ljudi u većoj mjeri cijepiti preko ljeta kako bi spremni dočekali jesen, no da je to izostalo.

Sigurno da je treća doza dobra za zaštitu

Komentirao je i cijepljenje trećom dozom.



- Ona uspješno štiti, Izrael je krenuo s trećom dozom sredinom srpnja, obuhvatili su sve starije od 50 godina. Podaci koji su stigli kazuju da se podiže titar neutralizacijskih protutijela, čak desetak puta, štiti od infekcije 11 puta, a do 15 puta od težih oblika bolesti u odnosu na drugu dozu. Sigurno da je treća doza dobra za zaštitu, smatram da bi se svi ugroženi građani trebali cijepiti trećom dozom.





Što se tiče opće populacije, Trobonjača kaže da bi treću dozu trebalo ponuditi građanima. Ipak oni koji su cijepili dva puta, a i preboljeli su Covid, ne moraju se nužno cijepiti trećom dozom, ističe.



- Imaju jako dobru imunost te mislim da će ih to štititi barem godinu dana.

Ne postoje veći razlozi zašto djecu ne cijepiti ili zašto djecu cijepiti

Znači li to da ćemo se svake godine morati cijepiti?

- Ovisi hoće li postojati epidemija ili ne. Ne vjerujem da ćemo se stalno cijepiti protiv koronavirusa, mislim da ćemo prije ili kasnije doći u kontakt te stvoriti odgovarajuću imunost. Donekle će nas to štititi. Imat ćemo imunost koja će nas štititi od težih oblika bolesti. Vjerujem da će se SARS-CoV-2 na kraju pretvoriti u neki oblik prehlade, a što vrlo rijetko dovodi do nekih težih komplikacija.



Ako ste prethodno cijepljeni, a u kontaktu ste s virusom, možete očekivati da ćete imati blage simptome.

Što se tiče cijepljenja djece, Trobonjača kaže da primjerice SAD preporučuje da se djeca od 12 do 16 godina cijepe.



- Djeca ne obolijevaju najčešće od težih oblika ove bolesti, no oni sudjeluju u prijenosu virusa u populaciji. Ne postoje veći razlozi zašto djecu ne cijepiti ili zašto djecu cijepiti. Odluka je na službenim organima što će napraviti.