Sve nam govori i da će pet val epidemije u Hrvatskoj krenuti tijekom siječnja. Ne znam kako će to naše društvo prihvatiti. Ljudi su već umorni od epidemije. I ja sam deprimiran jer sam se nadao da će to sve skupa završiti, a onda nas je poklopio omikron. Bit će puno zaraženih, ljudi koji će ostajati kod kuće, bit će puno problema, neki će i završavati u bolnici, a broj hospitaliziranih i umrlih će se povećati. Sve skupa mi ne izgleda nimalo simpatično, kazao je intervjuu za Jutarnji list imunolog prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

„Čini se da je omikron prilično zarazniji od dosad prevladavajuće delta varijante i svih dosadašnjih varijanti. Izuzetno snažno se prenosi zrakom kapljičnom infekcijom i infektivna doza potrebna da zarazi čovjeka je vrlo mala. Eksplozivno se širi po Južnoafričkoj Republici i Velikoj Britaniji i po svemu sudeći će tako biti i kod nas. Znamo da podosta izbjegava imunost što znači da će se moći inficirati i dobar dio onih koji su cijepljeni i koji su preboljeli covid. Na svu sreću stečena stanična T limfocitna imunost, koja nas inače štiti od teških oblika bolesti i smrti, štititi i od omikrona. Čini mi se da u tom valu koji nam slijedi, neće biti velikih posljedica i da smrtnost od ovog virusa ipak neće biti tako velika“, govori Trobonjača.

Naglašava da su i do sada oni koji su završavali u bolnicama u 75 posto slučajeva bili necijepljeni što znači da cijepljenje štiti o težih oblika bolesti. Oni koji su preboljeli su do sada također bili dobro zaštićeni. No, omikron soj je, dodaje Trobonjača, toliko mutirao da se čini da ljudi koji su preboljeli alfa ili delta varijantu neće biti tako dobro zaštićeni od zaraze, ali će ipak biti zaštićeni od teškog oblika bolesti.

Podsjeća da su po pojavi omikrona proizvođači cjepiva najavili da će napraviti novo cjepivo što pokazuje da se proširila svijest o opasnosti virusa i da su farmaceutske kompanije svjesne da ga treba zaustaviti novim cjepivom jer postojeća loše zaustavljaju omikron. Novo cjepivo Trobonjača očekuje na proljeće.

„Nadao sam se da će delta soj biti vrhunac virusne evolucije, no vidimo što se događa, pa je jasno da virusna evolucija nije završila. Imamo detektiranih više od 50 podsojeva omikron virusa i nastajat će i dalje novi sojevi što nije dobra vijest. No još je lošija vijest da je virus našao domaćine u kojima se može jako brzo razvijati, a to su HIV pozitivni ljudi kojih je u subsaharskoj Africi jako puno i ne primaju antivirusnu terapiju. Ovo je već četvrti soj u dvije godine što znači da svakih šest mjeseci dolazi novi soj s novim valom i pitanje je koji je kapacitet našeg društva da se suočava s tim opasnim epidemijskim valovima. A ne znamo kada će to sve završiti. Može trajati jako dugo“, zaključuje Trobonjača u intervjuu za Jutarnji list.