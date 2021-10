Zbog vladine Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, Ina će prodavati svoja premium Class Plus goriva (Eurodiesel Class Plus, Eurosuper 95 Class Plus, Eurosuper 100 Class Plus) do isteka zaliha.

Priopćili su to u petak u popodnevnim satima iz kompanije, dodavši kako zbog odredbi koje Uredba propisuje, a koje uzrokuju "značajan negativan utjecaj na poslovanje kompanije", posebice u odnosu na premium goriva, neće biti u mogućnosti kontinuirano opskrbljivati maloprodajna mjesta tim gorivima.

Što se tiče Ininih standardnih goriva, kao što su Eurosuper 95, Eurodiesel i Eurodiesel plavi, iz Ine poručuju kako je njihova opskrba tržišta sigurna.

- U međuvremenu, INA nastavlja ispitivati daljnje posljedice na poslovanje i tržište koje Uredba Vlade nosi sa sobom - priopćili su.



- Uslijed jučerašnje uredbe Vlade o utvrđivanju najviših prodajnih cijena svih derivata, pa tako i premium goriva, prisiljeni smo prilagoditi svoje poslovanje kako bismo ublažili utjecaj takve odredbe na tržište. Stoga će Ina na svojim maloprodajnim mjestima diljem Hrvatske prodavati premium goriva Class Plus do isteka postojećih zaliha, dok će Eurosuper 95 i Eurodizel biti dostupni kao i do sada kako bismo osigurali kontinuiranu opskrbu tržišta i ostali prvi izbor tržišta - rekla je operativna direktorica Ininih Usluga kupcima i maloprodaje Zdravka Demeter Bubalo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, Vlada je u četvrtak donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom se maksimalne maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju za motorne benzine Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 i Eurosuper BS 100 u visini od 11,10 kuna po litri. Za Eurodizel BS se određuje maksimalna cijena od 11 kuna po litri.

Te cijene vrijede 30 dana od stupanja uredbe na snagu. Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani Uredbom ili drugim posebnim propisima.