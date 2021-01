Inauguracija novoizabranog predsjednika SAD-a, Joea Bidena izazvala je veliku strku u javnosti zbog prosvjeda Trumpovih pristaša koji zagovaraju ostanak njihovog lidera. No, ovo nije jedini pokušaj bojkota inauguracije predsjednika u SAD-u.

Kako prenosi yahoo, i kroz povijest su inauguracije bile pune drama.

Bojkoti inauguracija

Skandalozne inauguracije sežu daleko u prošlost, a tome svjedoči podatak da je godine 1801. drugi američki predsjednik John Adams, dan prije inauguracije njegovog nasljednika Thomasa Jeffersona, napustio Bijelu kuću i izgrdio novog potpredsjednika.

Četiri godine nakon, sin Johna Adamsa - John Quincy Adams pobjedio je na predsjedničkim izborima, a njegov protukandidat Andrew Jackson optužio ga je da je ukrao glasove i tako izborio pobjedu.

Prošlost se ponovila za četiri godine. Jackson je ovog puta pobjedio Adamsa juniora koji je, kao i njegov otac, noć prije Jacksonove inauguracije, napustio Bijelu kuću.

Godine 1841. demokrat Martin Van Buren nije prisustvovao inauguraciji novoizabranog predsjednika Williama H. Harrisona, jer je nekoliko dana ranije održao govor na kiši i nakon toga dobio upalu pluća i preminuo.

Zadnji bojkot dogodio se godine 1869. kada je, Andrew Johnson, ponudio novoizabranom predsjedniku da 'podijele' prijevoz do Kapitola, što je Ulysses Grant odbio.

'Slučaj Lincoln'

Smatra se da se na inauguraciji predsjednika Abrahama Lincolna 1865. grupa atentatora imala u planu smaknuti novoizabranog predsjednika. Ipak, to se nije dogodilo tada, već nakon 41 dana kada je glumac John Wilkes Booth ubio Lincolna u kazalištu na Kapitolu.

Kasnije se ispostavilo da je Booth bio na Lincolnovoj inauguraciji, te da je ranije, s grupom atentatora, pokušao oteti Lincolna.

Nekoliko godina nakon atentata, Booth je izjavio kako žali što nije smaknuo predsjednika na inauguraciji jer je baš tada imao izvrsnu šansu.

'Kennedy u plamenu'

Požar na inauguraciji Johna F. Kennedyja u siječnu 1961. bio je nagovještaj atentata koji se dogodilo dvije godine nakon.

Naime Kennedy je tada bio prvi predsjednik SAD-a koji je bio katolik. Upravo je to izazvalo velike tenzije i podijeljenost javnosti u tadašnjoj protestanskoj zemlji.

Požar su uspješno ugasile skupine agenata tajnih službi, strahujući od pokušaja atentata na novoizabranog predsjednika, dok je Kennedy ostao pribran i nastavio sa svojim govorom.

'Prisega u zraku'

Nekoliko sati nakon njegove smrti u Dallasu u Teksasu, 22. studenog 1963. godine, Kennedyjev potpredsjednik Lyndon Johnson položio je prisegu u avionu koji je tada sletio u zračnu luku.

'Mrzle inauguracije'

Harrisonova inauguracija iz 1841. ostat će zapamćena kao jedna od najneposjećenijih u povijesti. Naime, zbog vrlo niskih temperatura, Harrison je svoj govor održao tek pred nekolicinom ljudi.

No, to nije bilo jedini slučaj da su niske temperature i hladno vrijeme poremetile inauguraciju predsjednika. Inauguracija Ronalda Reagana iz 1985. morala se održati u zatvorenom zbog vrlo niskih temperatura koje su dosezale do -14 stupnjeva Celzijevih.

Dvije prisege za Obamu

Barack Obama, prvi afroamerički predsjednik, morao je položiti svoju prisegu dva puta zbog tehničkog problema koji se dogodio na njegovoj inauguraciji 2009. godine.

Dva puta je prisezao i Herbert Hoover 1929. godine.

Govori za pamćenje

Inauguracijski govori imaju veliki prestiž, a pamte se dugi niz godina. Da se u govore ulaže veliki trud i napor, govori činjenica da su neke od rečenica izgovorenih na inauguracijama američkih predsjednika postali popularni i inspirativni širokoj javnosti.

Tako se Rooseveltov inspirativna rečenica - 'Jedino čega se trebamo bojati jest strah iz govora koji je održao 1933. popularizirala i postala inspirativnim citatom šire javnosti.

'Ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas - pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju' - izjavio je u svom inauguracijskom govoru, Kennedy.

'Američki pokolj prestaje ovdje' - obećao je Trump na svojoj inauguraciji 2017. godine.