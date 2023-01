Incident na skupu HDZ-a: 'Tko vam daje pravo da mi ne date ući, ja sam osnivao ovu stranku'

"Gradit ćemo brzu cestu od Imotskog do Zagvozda kako bi ne samo Imoćni već i stanovnici susjedne Bosne i Hercegovine imali što brži pistup autocesti"najvažnija je poruka koju je u subotu poslijepodne sa obilježavanja 33. obljetnice osnutka HDZ u gradu Imotskom uputio premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković.

Već ove godine rekao je premijer rješavat će se projektna dokumentacija za izgradnju brze ceste, a da su njegova obećanja čvrsta nadodao je kako već slijedeći tjedan u Imotski šalje ministra Butkovića. Uz to premijer Plenković obećao je osigurati novac za podmirenje višemilijunskog duga koji gradsku blagajnu već godinama blokira u bilo kakvim ozbiljnim investicijama.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I sve bi proteklo u svećarskom tonu da prije samog dolaska premijera na skup nije zaiskrilo između premijerovog osiguranja i jednog od utemeljitelja HDZ u Imotskom, zapovjednika Zbornog područja Imotski, jednog od zapovjednika i pripadnika legendarne Treće imotske bojne, Četvrte gardijske brigade, prvog predsjednika Udruge dragovoljaca Domovinskog rata za Imotski, bojnika Zdenka Šanića, čovjeka koji je obišao sva ratišta, ranjavan i ponovno se vraćao na bojišnicu.

"Otkud tebi pravo Tomo Misiru, obratio se Šanić predsjedniku bivše općine Imotski iz devedesetih, "meni doći i reći "zabranio ti je Plenković i njegovo osiguranje da možeš ući u dvoranu". Što ste vi procijenili da ću ja napraviti. Znaš li koliko je ljudi samnom poginulo. Znaš li ti tko sam ja", nastavio je mirno Šanić na samom ulazu u dvoranu "Jeste vi osiguranje, hoćete mi zabraniti. Ja sam osnivao HDZ".

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I dok su Šanića neki pokušali odgovoriti, udaljiti u stilu kako nije ni vrijeme ni mjesto Šanić je nastavio.

"A je li vrijeme da ovaj gospodin meni dođe i priopći da mi nije mjesto ovdje. Samo meni od ovih sviju ovdje". Šaniću je osiguranje ipak jasno reklo kako nije dobrodošao na ovo javno okupljanje. "Ne možete stajati ovdje, ova će se vrata otvoriti da mogu uzvanici ući". "Evo pomaknut ću se", rekao je Šanić te nastavio, "I nemojte mi pričati gluposti ovo je malo ozbiljnija stvar. Ja znam da vi radite svoj posao pa sad je li naoposon ili naopako to je druga stvar. Ući će oni koji će mu plijeskati za svaku njegovu laž, a ja ne bi baš pljeskao, radi poginulih" dodao je Šanić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U trenutku kada je premijer pristigao Šanić je i dalje stajao, ali su ga ljudi iz osiguranja zaklonili. "Izgurali su me, a ja sam mirno stajao. Ništa ja nisam htio, ali očito je da svi koji ne dijele isto mišljenje kao oni nisu dobrodošli. A ja bih tako rado da mi premijer odgovori zašto je poginulo dvjesto deset Imoćana, zašto je iseljeno deset tisuća stanovnika iz Imotske krajine, zašto su ugašeni svi gospodarski objekti", rekao nam je bojnik Šanić koji je mirno napustio skup. Idemo u brdo, a što bi drugo dodao je Šanić, misleći pri tom na svoju staru kuću i komin na kojem tek pucketa vatra.

Uz ministra hrvatskih braniitelja i potpredsjednika Vlade Tomu Medveda bio je tu još ministar gospodarstva Davor Filipović i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, članica predsjedništva HDZ Zdravka Bušić, politički tajnik i saborski zastupnik Ante Sanader, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, general Damir Krstićević te još nekolicina iz najbližeg kruga premijera.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Svi su se oni u svom obraćanju posebno referirali na poginule hrvatske branitelje i ulogu Imoćana u Domovinskom ratu. I ovom prigodom premijer Plenković je uz obećanja Imoćanima istaknuo uspjehe Hrvatske od kada je on na čelu Vlade.

"U ovoj sedmoj godini našeg mandata zaista smo ostvarili strateška postignuća. Priklučiti zemlju europodručju, priključiti zemlju schengenskom prostoru, izgrditi Pelješki most, povezati jug Dubrovačko neretvanske županije sa ostatkom zemlje, pomoći strateški Hrvatima u BiH, podržati BiH da dobije i kandidatski status, da naša Borjana Krišto ovoga tjedna postane predsjednica Vijeća ministara BiH, dignuti pitanje Hrvata u BiH na najvišu razinu", nizao je premijer sve za što je zaslužna njegova Vlada.

Foto: IVC

"To se nije dogodilo slučajno, spontno, stjecajem okolnosti. Dogodilo se vrlo sustavnim i predanim radom. Istodobno imati nakon pandemije gospodarski rast od 13,1% u najvećoj krizi koja je pogodila svijet, Europu, pa i Hrvatsku u 2022. uzrokovanoj ruskom agresijom na Ukrajinu uz koju smo imali energetsku krizu, prehrambenu. Pokazali smo snagu države i veliku društvenu solidarnost koja zadržava socijalnu koheziju. Vidjeli smo da je problem velik pa smo regulirali cijenu struje, plina. Vidjeli smo krizu naftnih derivata pa smo smanjili cijene naftnih derivata. Vidjeli smo da će to utjecati na snagu potrošaća u Hrvatskoj pa smo smanjivali porez na dodanu vrijednost. Vidjeli smo da će oni dijelovi našeg društva koji inače teško žive biti u problemu pa smo im dali ekstra potpore. Svi koji su bili socijalno ugroženi dobili su socijalne fransfere, pomogli smo najugroženijim skupinama naših ljudi. Umirovljenici su dobili tri puta potporu tijekom 2022. godine. Podržali smo nezaposlene, podržali smo sve one s dječjim doplatkom, podržali smo sve one koji su bili u poziciji da nisu mogli svoje troškove i svoje režije rješvati na način da ih osiguraju samo vlastitim prihodima nego je država stala iza njih kao što je stala i iza poljoprivrednika i iza ribara. Vidjeli smo da će to utjecati na snagu potrošaća u Hrvatskoj" nije krio zadovoljstvo uspjesima svoje Vlade premijer u Imotskom na svečanom skupu HDZ.

