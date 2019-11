Kaos u Londonu: Nekoliko ljudi izbodeno, napadač je savladan

Prema još uvijek nepotvrđenim informacijama došlo je do napada nožem te je više osoba ozlijeđeno nakon čega je jedna osoba upucana, najvjerojatnije napadač, javlja Reuters.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Policija je evakuirala London Bridge. Svjedoci kažu da su se čuli pucnjevi te da je policija raščistila prostor kako bi riješili situaciju. Postoje i snimke događaja i kako se policija bori sa osumnjičenikom.

Video of the struggle and then the police shooting the suspect dead ( Credit @CrimeLdn ) pic.twitter.com/2NzNwoDylh

Reporter BBC-a John McManus javlja kako je na mostu vidio grupu muškaraca u tučnjavi.

Big commotion on London Bridge just now. More than a dozen police cars and officers on the scene. pic.twitter.com/kZkWYngXm4