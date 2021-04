Nevjerojatan slučaj trovanja dogodio se prije nekoliko dana u odgojnom zavodu u Turopolju. Više maloljetnika, iz još neutvrđenih razloga, popilo je dezinficijens, zbog čega su u taj zatvor pozvane ekipe hitne pomoći. Ministarstvo pravosuđa, kako doznaje RTL, odmah je pooštrilo mjere osiguranja.

Umjesto dezinfekcije ruku, mladi delinkventi tekućinu iz zajedničkih prostorija, ovog vikenda su zloupotrijebili.

- Oni su to sredstvo, kako smo sada dobili u nalogu, odnosno u našem nadzoru popili. Ono što mogu reći je da nema nekakvih većih zdravstvenih tegoba za njih. Mi smo to na vrijeme utvrdili, spriječili. Ono što je novo, mi smo naložili da se sve to makne s dostupnih javnih mjesta - rekao je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić za RTL.

Incident je uzrokovalo njih petero. A hoće li netko zbog toga i odgovarati - Ministarstvo tek utvrđuje. Propust pravosudnih službenika za sad se ne nazire.

- Mi smo upoznati s tom situacijom u odgojnom zavodu. Ne znam koji su razlozi tamo, ali znamo da je sada puno bolji smještaj za maloljetnike u odgojnom zavodu Turopolje, a i naše kolegice i kolege se tamo trude da sve bude po zakonu kako je - rekao je predsjednik Sindikata pravosudne policije Armin Tatarević.

U Turopolju je trenutačno 27 maloljetnika, no u cijelom zatvorskom sustavu zatvorenika ima više nego prostora - njih čak 3708! Od potresa u Sisku, tamošnji zatvor nije više u funkciji. Svi zatvorenici su raspoređeni, pa je dijelom i zbog toga situacija u zatvorima prenapučena.