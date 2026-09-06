Indonezijska zračna luka Jakarta obustavlja letove zbog vulkanskog pepela

Indonezijska međunarodna zračna luka Soekarno-Hatta produžila je obustavu letova do nedjelje u 9,30 sati po lokalnom vremenu (02:30 GMT) zbog vulkanskog pepela uzrokovanog stalnom erupcijom vulkana Anak Krakatau, objavila je glavna zračna luka Jakarte na Instagramu.

Prekid prometa prethodno je bio planiran do 5,30 sati, što je utjecalo na 33 leta, uključujući nekoliko međunarodnih, priopćilo je indonezijsko Ministarstvo prometa.

Vulkan Anak Krakatau eruptira od kasnih sati u petak, a vulkanski pepeo uočen je u zračnoj luci rano u nedjelju, navodi se u priopćenju.

Agencija za ublažavanje posljedica katastrofa u subotu je izvijestila da ne postoji neposredna opasnost od tsunamija uzrokovanog tim vulkanom.