Obavijesti

News

Komentari 0
PROBLEMI

Indonezijska zračna luka Jakarta obustavlja letove zbog vulkanskog pepela

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Indonezijska zračna luka Jakarta obustavlja letove zbog vulkanskog pepela
Foto: Ajeng Dinar Ulfiana
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zbog vulkanskog pepela, 33 leta su pogođena, uključujući nekoliko međunarodnih, a putnici su savjetovani da prate ažuriranja

Indonezijska međunarodna zračna luka Soekarno-Hatta produžila je obustavu letova do nedjelje u 9,30 sati po lokalnom vremenu (02:30 GMT) zbog vulkanskog pepela uzrokovanog stalnom erupcijom vulkana Anak Krakatau, objavila je glavna zračna luka Jakarte na Instagramu.

Prekid prometa prethodno je bio planiran do 5,30 sati, što je utjecalo na 33 leta, uključujući nekoliko međunarodnih, priopćilo je indonezijsko Ministarstvo prometa.

Vulkan Anak Krakatau eruptira od kasnih sati u petak, a vulkanski pepeo uočen je u zračnoj luci rano u nedjelju, navodi se u priopćenju.

Agencija za ublažavanje posljedica katastrofa u subotu je izvijestila da ne postoji neposredna opasnost od tsunamija uzrokovanog tim vulkanom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.
Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"
POGLEDAJTE ŠTO JE NA PROGRAMU

Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"

Maja Sever javno je kritizirala način izvještavaja HRT-a o prosvjedu za Liku. Podaci iz rasporeda pokazuju i da je upravo u vremenu kada je trajao prosvjed, HRT je prikazivao Dnevnik, crtiće, prognozu...
Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...
TRAGEDIJA KOD ZAGREBA

Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...

U subotu, oko 20:30, u Svetom Ivanu Zelini, izbio je požar kuće koja je u potpunosti izgorjela. Jedna osoba je smrtno stradala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026