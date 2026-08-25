Standardna košarica osnovnih proizvoda ove je sezone skuplja za oko osam posto u odnosu na lani. Iako smo već tri godine u eurozoni, inflacija se razlikuje od zemlje do zemlje
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Inflacija često udara siromašne, a bogati na njoj profitiraju
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Jedan bauk kruži Hrvatskom, bauk inflacije. I dalje smo pri krovu Europe, među pet prvih država u kojima građani za svoju plaću mogu kupiti sve manje roba i usluga. Lani smo za prosječnu plaću od 1449 eura mogli kupiti 517 kilograma kruha, 970 litara eurosupera ili 5573 jajeta. Danas za prosječnu plaću od 1555 eura možemo kupiti deset kilograma kruha manje, 34 litre benzina manje i 20 jaja manje.
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