Inflacija u Hrvatskoj: 'Mi bismo prema svemu trebali biti jeftiniji od Slovenije, a nismo!'

Hrvatski građani ne vjeruju u službene podatke o inflaciji te smatraju da je inflacija šest do sedam puta veća od prikazane! Određena razina skepticizma postoji i u drugim državama, ali blaža nego u Hrvatskoj, pa je u europodručju percipirana inflacija otprilike tri puta veća od službene. Hrvatska narodna banka pokušala je taj raskorak objasniti nekim metodološkim razlikama u izračunu inflacije, ali i činjenicom da naša potrošačka košarica sadrži više prehrambenih namirnica nego recimo u Njemačkoj ili Francuskoj. Na formiranje dojma o cijenama utječe i to što nekretnine ne ulaze u izračun opće inflacije, a cijene stanova i kuća se gotovo udvostručuju svakih sedam-osam godina. Političari su se opet počeli preznojavati u pokušaju da objasne zašto je na kraju kalendarske 2024. godine Hrvatska prednjačila po inflaciji u europodručju, a opće nezadovoljstvo potaknulo je hrvatsku vladu i na dodatne poteze. Dorađuje se lista osnovnih proizvoda koji će još neko vrijeme imati zamrznute cijene, dok inflacija ne dođe do poželjne i prihvatljive razine od 2 posto.

