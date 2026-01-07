Inflacija usporila u prosincu

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je osjetnije usporila na kraju 2025. godine.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u prosincu 2025. stopa inflacije iznosila 3,3 posto u odnosu na prosinac 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest studeni prošle godine, bila manja za 0,4 posto.

Tako je inflacija u prosincu osjetnije usporila, s obzirom da je na godišnjoj razini u studenome iznosila 3,8 posto. Prosinačka godišnja stopa inflacije od 3,3 posto ujedno je i jedna od najnižih u 2025. godini. Naime, inflacija je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, u ožujku i travnju po 3,2 posto, svibnju 3,5 posto, lipnju 3,7 posto, u srpnju i kolovozu po 4,1 posto, u rujnu 4,2 posto, a listopadu 3,6 posto.

Sukladno današnjoj prvoj procjeni DZS-a, inflacija je u cijeloj 2025. iznosila 3,7 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 6,3 posto, za energiju 3,9 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 3,1 posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,1 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na studeni 2025., cijene usluga su porasle za 0,3 posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda pale za 0,8 posto, a energije te hrane, pića i duhana za po 0,7 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u prosincu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. siječnja.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u prosincu 3,8 posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u prosincu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 3,8 posto, dok su na mjesečnoj razini, u odnosu na studeni 2025. godine, cijene dobara i usluga u prosjeku bile niže za 0,3 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u prosincu iznosila je dva posto. Hrvatska je po visini inflacije bila četvrta zemlja eurozone, pri čemu su višu inflaciju imale Slovačka i Estonija, po 4,1 posto, te Austrija, 3,9 posto.