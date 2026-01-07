Obavijesti

News

Komentari 2
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Inflacija usporila u prosincu

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Inflacija usporila u prosincu
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u prosincu 2025. stopa inflacije iznosila 3,3 posto u odnosu na prosinac 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest studeni prošle godine, bila manja za 0,4 posto

Admiral

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je osjetnije usporila na kraju 2025. godine.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u prosincu 2025. stopa inflacije iznosila 3,3 posto u odnosu na prosinac 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest studeni prošle godine, bila manja za 0,4 posto.

Tako je inflacija u prosincu osjetnije usporila, s obzirom da je na godišnjoj razini u studenome iznosila 3,8 posto. Prosinačka godišnja stopa inflacije od 3,3 posto ujedno je i jedna od najnižih u 2025. godini. Naime, inflacija je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, u ožujku i travnju po 3,2 posto, svibnju 3,5 posto, lipnju 3,7 posto, u srpnju i kolovozu po 4,1 posto, u rujnu 4,2 posto, a listopadu 3,6 posto.

Sukladno današnjoj prvoj procjeni DZS-a, inflacija je u cijeloj 2025. iznosila 3,7 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 6,3 posto, za energiju 3,9 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 3,1 posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,1 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

PRVE PROGNOZE HNB: U 2026. očekujemo rast BDP-a za 2,8 posto, ali i usporavanje inflacije na 3,1%
HNB: U 2026. očekujemo rast BDP-a za 2,8 posto, ali i usporavanje inflacije na 3,1%

Na mjesečnoj razini, u odnosu na studeni 2025., cijene usluga su porasle za 0,3 posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda pale za 0,8 posto, a energije te hrane, pića i duhana za po 0,7 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u prosincu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. siječnja.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u prosincu 3,8 posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u prosincu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 3,8 posto, dok su na mjesečnoj razini, u odnosu na studeni 2025. godine, cijene dobara i usluga u prosjeku bile niže za 0,3 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u prosincu iznosila je dva posto. Hrvatska je po visini inflacije bila četvrta zemlja eurozone, pri čemu su višu inflaciju imale Slovačka i Estonija, po 4,1 posto, te Austrija, 3,9 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026