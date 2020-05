Inovacije u koroni: Zbog krize pivo sad stiže na vrata kupaca

Lošija turistička sezona sigurno će se odraziti i na pivarsku industriju koju je jako pogodilo potpuno zatvaranje ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, hotela... Mjere su popustile, otvorile su se prve terase, ali ne otvaraju svi jednakom brzinom niti rade punim kapacitetom. Pivarsku industriju očekuje izazovno razdoblje o čemu govori direktor marketinga Heinekena Hrvatska Filip Rabuzin uključujući se u kampanju "Budite heroji koje Hrvatska treba" Styria Media Groupe.

- Prvi problem s kojim se susrećemo je velika nesigurnost oko toga što nam donosi sutrašnjica. Naime, izgleda da Hrvatska ovih dana izlazi iz najgoreg epidemiološkog razdoblja i ne zna se kakva će situacija biti sutra. No, ako stvari i ostanu kakve jesu, navike ljudi će se sigurno promijeniti, zbog veće osviještenosti. U pivarstvu je najveći izazov zatvaranje ugostiteljstva i ponovo postepeno otvaranje. Naime, nismo još sigurni koji će se broj objekata u konačnici otvoriti, a koji ne, te kakve će biti nove navike - kako ugostitelja, tako i gostiju. Ovo za sobom u lancu povlači i poslovanje naših partnera u veleprodaji. Velika nepoznanica koja će imati snažan utjecaj naš sektor, a i na hrvatsko gospodarstvo, jest kako će izgledati turistička sezona. Turizam direktno i indirektno čini oko 20 posto hrvatskog BDP-a - govori Rabuzin.

Nastavlja kako je najveći gospodarstveni rizik još uvijek pred nama, ali da Heineken Hrvatska radi u agilnim timovima, koji su daju dobar odgovor na promjenjive uvjete poslovanja, te se prilagođavamo situaciji “u hodu”. Tako su razvili i novi kanal prodaje preko web shopa narucipivo.hr, koji su razvili u četiri tjedna. Radi se o online narudžbi i prodaji piva koje kupcima stiže na adresu doma.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL O turizmu ovisi i 20 posto BDP-a. U pivarskoj industriji teško mogu predvidjeti koakva je ova sezona biti, ali to će se sigurno odraziti i na njih

Na pitanje, kako možemo, svatko od nas, utjecati na očuvanje gospodarske aktivnosti zemlje i očuvanje što više radnih mjesta, odgovara da kao privatne osobe možemo nastojati kupovati lokalne proizvode.

- No, ne smijemo zaboraviti da dobar dio poslova u Hrvatskoj ovisi i o stranim proizvodima - tu je veliki broj uvoznika, distributera, i drugih... Potrebno je nastaviti “konzumirati”, ali to je lakše reći nego učiniti jer vidimo da je već u dva mjeseca lockdowna značajan broj ljudi ostao bez posla ili su poslovi zadržani, ali plaće smanjene pa čak svedene na “minimalac”, što će neminovno utjecati na gospodarstvo. S tim u vezi, na nama kao građanima je da se potrudimo održati gospodarstvo no, vladajuće strukture su te koje moraju osigurati adekvatan fiskalni okvir da se ne zaguši gospodarstvena aktivnost - odgovara naš sugovornik.

Slaže se da sada, više nego inače, treba raditi na povezivanju gospodarskih subjekata radi očuvanja ekonomije ističuću da u gospodarstvu nitko nije izoliran.

- Svi smo povezani i, jednako kao što su ljudi međusobno pokazali veliku srčanost u najgorim trenucima epidemije, gospodarski subjekti moraju pronaći načina da pomognu jedan drugome u održavanju aktivnosti i, u konačnici, u preživljavanju ove krize. Svaka proizvodna kompanija, među njima i pivari, veže za sebe lanac opskrbe sirovinama (kao što su ječam, kvasac, hmelj, pakirni materijal, energenti, itd...) te opskrbljuje niz gospodarstvenih aktivnosti nizvodno od svoje djelatnosti, kao što su trgovci, veletrgovci, ugostiteljstvo i eventi. Bez zajedničkog napora teško ćemo opstati - odgovorio je Rabuzin.

Na pitanje, misli da će oglašavanje biti jedna od ključnih karika, nakon popuštanje mjera obrane od korona virusa, kojom bi se vratilo povjerenje potrošača, odgovorio je: - Oglašavanje će i dalje biti važno za opstanak brendova. Ono što smo vidjeli iz perioda lockdowna je da ljudi očekuju od svojih omiljenih brendova da komuniciraju svoje temeljne vrijednosti i odgovorne poruke. Nakon izlaska iz lockdowna bitno je ostati aktivan u medijskom prostoru kako bi se svijest o brendovima i održavanju njihove aktivne uloge u životima ljudi održale. Naš čelni brend Karlovačko radio je na zadržavanju povjerenja potrošača od samog početka krize, kroz komunikaciju odgovornog zdravstvenog ponašanja putem kampanje #OstaniUSvojojGajbi. Za oglašavanje je rekao da definitivno može pomoći pokretanju gospodarstva kroz poticanja ljudi na povratak u trgovine i spremnije trošenje novca, čime će on prokolati gospodarstvom. Naš sugovornik nastavio je da će u ovom trenutku kontrakcije, smanjivanja, tržišta svaki proizvođač okrenuti prema održavanju svog tržišnog udjela, ali ukazuje da će oglašivačka sredstva biti manja jer se većina kompanija okreće očuvanju svog poslovanja. Na kraju dodaje i da je jedna od glavni konkurentnih prednosti domaćih medija što poznaju domaću publiku što je prilika za bolje oblikovanje oglašivačkog sadržaja. - Veselim se vrsti medijskih proizvoda koje ćemo dobivati kao oglašivači i siguran sam da će one biti kvalitetnije, inovativnije i učinkovitije, jer svaka kriza je i dobra prilika za transformaciju - zaključio je.