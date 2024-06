Inspektorat MUP-a o pogonu CIOS-a koji je gorio: 'Nije prošao naš tehnički pregled'

Krim policija ima pune ruke posla otkako je u srijedu poslijepodne buknuo požar u sortirnici plastičnog otpada tvrtke Eko Flor Plus u Zaprešiću. Unutra je gorjelo na stotine tona otpada, a hala pogona je pred urušavanjem. Kako smo doznali od vatrogasaca, unutar njihove tvrtke hidranti su bili van funkcije, doslovno suhi, a MUP je za 24sata potvrdio kako pogon nikad nije prošao njihov tehnički pregled.

Zadnji podatak kojeg je inspekcija zaštite od požara imala da je objekt u gradnji, prema važećoj građevinskoj dozvoli od 6. srpnja 2022. godine, izdanoj od strane Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Zaprešić.

- Izgradnja je odobrena navedenom građevinskom dozvolom u čijem je izdavanju, između ostalih kao javnopravno tijelo, sudjelovala i Služba za inspekcijske poslove Područnog ureda civilne zaštite Zagreb. Služba za inspekcijske poslove nije pozivana na tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za predmetni zahvat - rekli su nam iz Inspekcije.



Naime, prema proceduri, nakon dovršetka izgradnje, u ovom slučaju, objekata (hale 1 i hale 2) te trafostanice, nadležno tijelo graditeljstva trebalo je sazvati tehnički pregled za izdavanje uporabne dozvole, a u kojem postupku također sudjeluje i inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja Službe za inspekcijske poslove.





- Prilikom tehničkog pregleda, inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja utvrđuje jesu li objekti i građevine u smislu zaštite od požara izvedeni u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom. Sukladno navedenom, prilikom obavljanja tehničkog pregleda, inspektor provjerava i je li predviđena hidrantska mreža u ispravnom stanju te sve dokaze da su mjere zaštite od požara izvedene sukladno odobrenoj projektnoj dokumentaciji s važećim dokazima kvalitete izvedenih radova te ugrađenih materijala i ispitivanja - navode iz MUP-a.

Unatoč tome što pogon nikad nije pregledan, dobili su dozvolu za rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštite okoliša Zagrebačke županije. U njima je taksativno navedeno što su sve ispunili kako bi dobili tu dozvolu, no pregled MUP-a nigdje nije naveden. Pitanje je za inspektore i kriminaliste tko je to i zašto omogućio. Inače, s obzirom na to da je taj dio pogona i hala za rušenje, jasno je da neće biti novog tehničkog pregleda. Ako izgrade novi, bit će pod većom kontrolom MUP-a.

Ranije su see oglasili iz zaprešićkog Eko Flora povodom brojnih špekulacija.

- Ističemo kako je hidrantska mreža na predmetnoj lokaciji zakonito izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom za potrebe ranije izrađenih objekata koji su posjedovali uporabnu dozvolu te se ista djelomično koristila i tijekom cijeloga trajanja vatrogasne intervencije - rekli su.