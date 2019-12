Internetom se širi Škorina slika s Dalićem: 'Prizemno i jadno...'

SRAMOTAN primjer FAKE NEWSA. Slika izbornika Dalića koja je nastala 29.11.2018 dakle prije više od godinu dana i to sa brojem 10 je SRAMOTNIM POSTUPKOM I lošim photoshopom pretvorena u broj 11. Sramotan postupak svih ljudi ljudi koji su u ovu sramotu ukljuceni.Zlatko Dalić je rođeni POBJEDNIK,LIDER i HRVATSKA ZNA da je izbornik uvijek bio uz POBJEDNIKE..#hrvatskazna💙 #budiponosan🔴⚪🔵 #iznadsvihhrvatska🇭🇷

