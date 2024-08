Intervju s Fredom Matićem: Ležali smo na betonu, nisi smio kašljati. Tko je, nije se vratio...

Nakon kratke i teške bolesti preminuo je danas Predrag Fred Matić. Bio je vukovarski branitelj, zatočenik srpskih koncentracijskih logora, ministar branitelja, eurozastupnik i dugogodišnji član SDP-a. Povodom njegove smrti ponovno objavljujemo intervju koji je za 24sata dao u rujnu 2022. godine.

Nekadašnji ministar branitelja Predrag Fred Matić iskusio je najveće ljudsko poniženje koje čovjek može doživjeti, a to je logorsko zlostavljanje.

U što se ljudi mogu pretvoriti, samo ratno stanje bistro razotkriva, a Matić za 24sata prisjetio je jednih od najtežih životnih trenutaka.

- Sjećam se svega kao da je bilo jučer iako je od tada prošlo 30 godina. Dan izlaska iz logora je bio mi je kao da sanjam. To jutro su nas odveli iz zatvora u Srijemskoj Mitrovici do Nemetina. Bili su to dramatični trenuci do ranih poslijepodnevnih sati. Govorili su nam da nas je Hrvatska napustila, da neće doći do nikakve razmjene, a mi logoraši smo se dogovorili ako nas vrate u autobuse, bježat ćemo svaki na svoju stranu pod cijenu života i nema šanse da se vratimo u logor – priča nam Matić.

Srećom, do razmjene je ipak došlo, a cijeli taj mučni dan sa sretnim završetkom za Matića je i danas kao živi san.

- Tek sutradan postajete svjesni svega oko sebe i što se događalo i što se moglo dogoditi. U logoru sam proveo 270 dana psihofizičke torture i gledao u prvim tjednima ubojstva. Mučili su sve pa tako i mene, no sjećam se da sam stalno razmišljao 'Ajde ja imam 29 godina i nešto sam iskusio u životu, a vidi ove mlade dečke koji se ni poljubili nisu, a ovdje mogu na strahovit način skončati." Proganjale su me te misli. Držao me moj karakter i duh pa sam dečkima svaku večer unatoč užasu u kakvom smo se našli ispričao jedan vic. No u danima kada sam se ja vraćao s batina nije mi bilo do vica, a dečki bi mi opet rekli: "Daj Fred jedan vic prije spavanja", kojeg naravno ondje nije bilo – prisjetio se Matić.

Dodaje da sigurno i sam ima posljedice no od svega, ali prihvatio je to kao dio života.

- Znate kako kažu da luđak ne zna da je lud pa tako i ja živim s time i sam sebi kažem da sam još dobro i prošao jer je bilo dečki koji su dobili teže batine, kojima su lomili kosti, a da ne govorimo o onima koji nisu dočekali razmjenu. Znate, po zimi smo spavali na betonu i nitko nije kašljao jer nisi smio privući pažnju na sebe. Kašalj je mogao biti zadnje što se od tebe čuje. Došli bi u štalu, pokupili vas i neki se nisu ni vratili. No kada se čovjek nađe u takvoj situaciji ne možete ni pojmiti koliko možete izdržati. Evo moja supruga kaže da kad otvori kutiju šibica ja se prehladim, a tamo sam izdržao i slomljene vilice i spavanje na betonu usred zime i preživio batina za deset ljudskih života – priča nam Matić.

No ističe kako su ga od logora više povrijedili 'šatoraši' dok je bio ministar branitelja.

- Po njima sam u logoru jeo janjetinu i dolazile mi prostitutke pa sam znao reći da su mi svi prsti bili plavi jer sam se do zadnjeg držao za rešetke logora da me ne puste koliko mi je dobro bilo. Eto od logora nisam vidio prostitutke, a i puno manje janjetine sam kušao u ovih 30 godina nego u tih devet mjeseci – zaključio je Matić.