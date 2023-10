Investitori su zagrebačkom paru dali više od milijun eura, sada se svi pitaju gdje je taj novac

Gdje je novac? Ukupno oko milijun eura, koje je deset investitora ukupno predalo Luki Grgi Mataku (31) u uvjerenju da će ih on “oploditi” te im donijeti zaradu. Tog je novca moralo biti i više jer nisu svi prevareni podnijeli kaznu prijavu. Matak tvrdi da nikoga nisu prevarili i da na brokerskom računu ima oko 600.000 eura koje je spreman vratiti nezadovoljnim ulagačima, no to je samo dio novca za koji tvrde da su mu dali. A gdje je još profit koji im je obećavan i za koji su živjeli u uvjerenju da će ga dobiti?