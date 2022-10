Investitori u Valkane pozivaju građane: Ne izlazite na referendum ako ste za hotel

"Poruka 'ostani doma' je rezultat pitanja koja nam svakodnevno postavljaju oni koji su za gradnju hotela. Pitaju nas što da radimo na referendumu, a mi smo im rekli da nema druge poruke nego da ostanu doma", kazao je Kostić na konferenciji za novinare održanoj na lokaciji gdje bi se trebao graditi hotel. Poručio je i kako je referendum njima irelevantan te kako ishod neće utjecati na njihov projekt.

Po njegovim riječima investitor nikoga ne sprječava da izađe na referendum a konferenciju je sazvao "nakon što se posljednjih dana opet diže fama" oko njihovog zahtjeva za lokacijsku dozvolu, kojeg su podnijeli 30. rujna.

"Mi se politikom ne bavimo, nažalost politika se bavi nama, i već mjesecima slušamo neistine koje nas jako pogađaju", rekao je Kostić navevši kako se "diže neka fama, a zapravo u cijelom tom slučaju nema tajni jer je projekt identičan onome što je prezentiran u travnju".

Lungomare ostaje otvoren za sve, bez obzira na referendum

Hotel će se, dodao je Kostić, nalaziti na sadašnjoj lokaciji sportskih terena u podnožju kamenoloma, ne u šumi, ne na šetnici i ne na Lungomareu.

"To je naša osnovna poruka. Lungomare ostaje otvoren za sve, bez obzira na referendum, bez obzira na sve što se događa. Dakle, hotel se gradi na ovom mjestu u rupi, s kojeg do vrha ima 15 metara, a ukupna visina hotela je 27 metara. Teza koja se predstavlja u javnost da se 27 metara mjeri s ceste je neistinita, tih 12 metara, to je niže od borova", naglasio je Zoran Kostić.

Naglasio je i kako nema nikakvog straha ni od ugrožavanja okoline.

"Udaljenost hotela od šetnice je 120 metara, nema rampi, nema betoniranja, plaža ostaje otvorena, nema ograde oko hotela. Park ispred hotela će biti nov, a pored toga uredit ćemo i šumu. Sve to će biti otvoreno za sve. Onaj tko je jutros šetao Lungomareom šetat će i sutra, i za pet godina, i za deset godina. Tko je trčao trim stazom kroz šumu, trčat će i za deset godina", poručio je Kostić.

S gornje strane, dodao je, hotel je od pristupne ceste udaljen 15, 25 metara. Stoga će investitori, kako je rekao "ublažiti opasne pokose, neće biti bodljikavih žica kao sada jer će se stepenasto urediti silazak, s obje strane, i pješačka staza koja će voditi na Lungomare".

"Kome god smo pokazali planove, svi su rekli da je ovo odlično rješenje i nitko nije tražio izmjene. Dakle, ovakav projekt ćemo definitivno predati i za građevinsku dozvolu", poručio je e Kostić. Osvrnuvši se na teze koje su se posljednjih dana čule u javnost da su oni "ratni profiteri", on je naglasio kako je "investitor to kupio 2015., a privatizacija je bila prije 30 godina" te kako nitko ne postavlja pitanje ni prvog vlasnika, ni drugog".

"Mi smo treći vlasnici i sad se postavlja pitanje kako je do toga došlo", zaključio je Zoran Kostić dodavši kako tvrtka s privatizacijom nema ništa.

