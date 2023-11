Investitorica koja je ostala bez pola milijuna eura za 24sata: 'Svoj novac očekujem natrag'

- Neka državni organi nastave raditi svoj posao. Svoj novac očekujem natrag i dalje ne želim ništa komentirati - rekla je za 24sata oštećena stranka koja je, kaže nam, ostala bez oko 500.000 eura vrijednosti kriptovaluta u najvećoj prevari kriptovalutama u Hrvatskoj.

Policija je u utorak u Rijeci uhitila Luku Burazera i Eugena Travalju, vlasnike propale riječke tvrtke za trgovanje kriptovalutama BitLucky iz Kostrene. Sve se dogodilo pola godina nakon što je tvrtka doživjela kolaps, nakon čega su krenule i optužbe ulagača da su prevareni za desetine milijuna eura.

Odvjetnik 170 prevarenih ulagača: DORH i policija napravili su fantastičan posao

Andrej Bašović, odvjetnik koji zastupa 170 prevarenih ulagača u razgovoru za 24sata istaknuo je kako se sad može očekivati određivanje istražnog zatvora za Luku Burazera i Eugena Travalju.

- Ispunjeni su opći i posebni uvjeti za određivanje istražnog zatvora za njih. Ovo je dobar korak ka tome da oštećeni ulagači dobiju svoj novac. U ovom bi slučaju posebno pohvalio policiju i DORH koji su zasad napravili fantastičan posao u ovom predmetu. Okrivljenike pozivam da se opravdaju oštećenicima jer su oni zaslužni za njihov gubitak novčanih sredstava - rekao je za 24sata odvjetnik Bašović.

Podsjetimo, prevareni ulagači u svibnju su primili mail koji ih je ostavio u potpunom šoku.

- Poštovani klijenti, nizom loših trejdova i odluka nažalost doveo sam stanje firme u kriznu situaciju. U sljedećim danima ćemo imati više informacija. Dostupni smo na telefone. Luka Burazer - stajalo je u mailu kojeg je Luka Burazer poslao svim ulagačima 18. svibnja ove godine.

Tek su rijetki u narednim danima od primitka maila, uspjeli doći do njih.

- Nisam mogla vjerovati, svi su mi planovi pali u vodu, od gradnje nekretnina, do nekih drugih ulaganja. Prvih tjedana smo svi bili psihički na rubu, ljudi su se razboljeli od stresa, povraćali, imali proljev, u grupi smo čak imali i brojeve za psihološku pomoć. Ljudima ozbiljno nije bilo dobro - rekla nam je.

Prije svega da napomenemo kako je tvrtka Bitlucky nastala 2018. godine, a osnivač joj je Luka Burazer, dok je suosnivač Eugen Travalja. Tvrtka je bila zadužena za razmjenu kriptovalutama na centraliziranim mjenjačnicama (CEX). Klijentima je obećana poslovna praksa kako se uvijek ulaže 20% iznosa, što je iznos koji su svi ulagači bili svjesni da se može izgubiti, dok se ostatak nalazi na cold walletima te je osiguran od gubitka. Tvrtka je uspješno radila sve do sredine svibnja kada kreću priče o gubitku cijelog kapitala zbog krivih poteza i potom slanja gore navedenog maila.

- Krenula sam ulagati u kriptovalute i preko firme Bitlucky na preporuku prijatelja. Vidjela sam kako njemu ide i da ima prinose svaki mjesec. Nijednog od vlasnika nisam osobno poznavala. Nakon što sam se odlučila uložiti, dogovorili smo sastanak. Odgovorili su mi na sva pitanja i tad su mi rekli da se trejda s 20 posto uloga. Oni povećavaju kriptovalute, trgovali su isključivo s Bitcoin, Ether, Chainlink, te nisu ulagali u neke za koje nitko nije čuo. Sve sam se dogovorila s njima. Pitala sam ih postoji li mogućnost da izgubim cijeli ulog pa su mi rekli jedino da Bitcoin ide na 0, a što je nemoguće. Odlučila sam prvo uložiti kripto u vrijednosti 5000 eura, a nakon prve godine sam izvadila tih 5. Oni su mi u godini udvostručili iznos - opisuje nam jedna investitorica.

'Kriptovalute nisu prevara'

Pojavljuju se, dodaje, razne teorije da su pobjegli i prije toga prokockali sve.

- Ne smatram da je Ponzi shema u pitanju, niti da je prokockano sve jer se tolika ogromna količina kriptovaluta ne može samo tako spiskati. Bili su previše javno eksponirani. Eugen je jako društven tip, svirao je harmoniku po feštama, bio na barci, volio ribolov, bio je u svim društvenim krugovima. Burazer je sponzorirao nogometne klubove, nije ništa upućivalo da su radili ispod radara i da sve to rade da bi nestali. Čitam komentare po društvenim mrežama da smo mi ulagači naivci, da smo brzo i lako htjeli do zarade. To komentiraju oni koji nikad nisu nešto uložili. Kriptovalute nisu prevara, to je budućnost tehnologije u koju svi vjerujemo i zato smo ulagali - objašnjava.

S njihovom su firmom potpisivali ugovore na godišnjoj razini i tad su mogli odlučiti hoće li dalje nastaviti s ulaganjem. Bili su, dodaje, fleksibilni i sve je kaže potkrijepljeno ugovorom.

Samo dvadeset dana prije kraha, ona je, kaže nam, uložila dotad najveću svotu.

- Kroz godine sam stalno ulagala, ja sama sam uložila ukupno 300.000 eura, a danas je to gubitak oko pola milijuna eura u kriptovalutama. To nije crna lova, to su prodane nekretnine, a umjesto da kupim drugu nekretninu, uložila sam u kriptovalute jer mi je bilo bolje i povoljnije. Sve sam stekla legalnim putem i za sve što je trebalo platila porez. Da je crna lova ne bi ni tražila sad javno pravdu. Ni povrat novaca - ističe investitorica.

Propali planovi

Navodi kako je Luka znao sve ulagače i njihove priče, neki su prodali nekretnine i uložili, neki su prodali stan i otišli živjeti roditeljima s planovima da kasnije kupe veći stan.

- Svi smo imali ogromne planove. On je trejdao s 20 posto, nije mogao sve izgubiti, vjerujem da je pokrao sve. A mi svi tražimo čisti ulog do zadnje decimale, tražimo natrag točan broj kriptovaluta koje smo mu prebacili, odnosno koje smo mu dali na trgovanje i za koje imamo važeće ugovore. Tražimo da DORH ozbiljno shvati slučaj. Ono što mogu reći nakon svega je da sam imala loš predosjećaj sigurno ne bi dalje ulagala. U protuvrijednosti eura sam izgubila pola milijuna eura i taj bi iznos trebao biti još i veći 2025. Previše je jakih ljudi unutra da to tek tako prođe. Ako su pokrali najlakši scenarij za sve nas je da nam isti kripto vrate, ako su izgubili, a što je nemoguće, neka i dalje nastave trejdati kao i dosad i da nam u neko određeno vrijeme trejdanjem vrate kripto. Tu je puno ljudi koji se razumiju u svijet kriptovalute i toliko velik broj ljudi zasigurno im neće pustiti da im to tek tako prođe - zaključuje.