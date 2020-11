Inzko prijeti novima sankcijama Miloradu Dodiku, neće moći u EU: 'On veliča ratnog zločinca'

Miloradu Dodiku će visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko ostaviti rok od šest mjeseci da ukloni ploču sa studentskog doma na Palama s imenom ratnog zločinca Radovana Karadžića

<p>Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, iznio je šestomjesečni izvještaj u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda gdje je iznio konkretne zamjerke i najavio moguće sankcije pojedincima</p><p>U izvještaju je Inzko najviše kritizirao člana Predsjedništva BiH iz RS-a <strong>Milorada Dodika</strong> zbog opstrukcija i rušenja državnih institucija. Naglasio je da će Dodiku ostaviti rok od šest mjeseci da ukloni ploču sa studentskog doma na Palama s imenom ratnog zločinca Radovana Karadžića.</p><p>- Ako ta ploča ne bude uklonjena do svibnja 2021. godine, ja ću tražiti da Dodik ne može putovati u zemlje Europske unije i u tome nisam sam. Pa prije nekoliko dana je <strong>Heiko Mass</strong>, njemački ministar vanjskih poslova, rekao da za one koji veličaju ratne zločince nema mjesta u EU, kazao je Inzko koji je u svom izvještaju u UN-i Dodika spomenuo čak 26 puta.</p><p>I Hrvatski narodni sabor oglasio se povodom ovog izvješća kazavši kako "odbacuje neistinite navode" u njemu te "apelira na propuste u iznošenju činjenica o politikama koje, javnim i agresivnim djelovanjem, rade na urušavanju temeljnih odrednica Bosne i Hercegovine i gaženju prava konstitutivnih naroda".</p><p>"Iako izostavljeno u Izvješću, Daytonski mirovni sporazum narušava se brojnim izazovima, uključujući; karakteriziranjem hrvatskoga naroda manjinom; pozivima bošnjačkih stranaka za nametanjem ''komšića'' na nižim razinama vlasti; najavama bošnjačkih stranaka o kršenju Daytonskog sporazuma na štetu Hrvata na Općim izborima 2022.; nelegalnim i nelegitimnim sazivom SIP-a; ignoriranjem nelegitimnosti člana Predsjedništva BiH; prešućivanjem politike SDA koja relativizira i priječi provedbu sporazuma o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH te politikama mržnje prema Hrvatima i opstruiranjem ustavno-zajamčenih prava konstitutivnih naroda", navode iz HNS-a, a te žalbe HNS-a na izvještaj u UN-u ocijenio je smiješnim.</p><p>-Ja sam visoki predstavnik i samo predstavljam činjenice, prezentiram onako kako jeste. Možda oni sami sebi prave štetu. Jasno kažem da je bila neka misa zahvalnica za Darija Kordića, ratnog zločinca, te da je on držao predavanje na fakultetu u Zagrebu, kazao je između ostalog.</p>