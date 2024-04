Ipak se može: 'Uveli smo radne nedjelje i smanjili liste čekanja na magnet za čak 110 dana!'

Pacijenti u Međimurju i šoku su kad im stigne poziv iz bolnice u Čakovcu gdje ih naručuju da dođu obaviti pretragu na magnetskoj rezonanci u nedjelju, na tako nešto nisu naviknuti. No, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, dr. Igor Šegović, donio je odluku da se nedjeljama radi MR kako bi skratili liste čekanje za te pretrage koje se najdulje čekaju.

S takvom praksom krenuli su od sredine ožujka.

Iako su hitni pacijenti i ranije mogli jako brzo obaviti takvu pretragu, ostali su čekali na nju oko 250 dana, kako je za 24sata otkrio Božidar Grabant, koordinator za liste čekanja, a sad MR čekaju oko 140 dana.

-I dalje imamo listu čekanja za magnet, no jako smo dobri u odnosu na neke druge bolnice. Imamo dosta radiologa te vanjske suradnike koji očitavaju nalaze - rekao nam je Grabant.

Najviše su smanjili liste čekanja za gastroskopiju i kolonoskopiju

Ravnatelj dr. Šegović dodao je pak da bi trebali još samo pokojeg inženjera radiologije da bi mogli još više snimati pacijente. - Nama je rok za očitanje MR nalaza 10 dana, no naši radiolozi to odrade i prije tog roka. Pacijenti jako dobro reagiraju na to da ih zovemo da dođu i nedjeljom na magnet. Nekad me zaustave na cesti pa kažu da su oduševljeni kad su ih pozvali da dođu u nedjelju obaviti magnet iako su ranije imali termin tek da devet mjeseci - kazao nam je dr. Šegović.

Svojom je odlukom utvrdio dodatnu organizaciju rada za djelatnike na Odjelu za radiologiju i ultrazvuk prema kojoj nedjeljom rade minimalno osam sati (sukladno kadrovskim mogućnostima može i u duljem trajanju) na MR dijagnostici.

- Moj dugoročni cilj je da magnet radi i 12 sati nedjeljom jer je taj uređaj najskuplji kad ne radi, pa onda zbog dugih listi čekanja pacijenti moraju trošiti novac na odlaske u privatne klinike kako bi odradili tu pretragu - objasnio je svoju odluku za 24sata ravnatelj Igor Šegović. S obzirom na nedostatak radiologa zanimalo nas je kako uspijeva organizirati rad tijekom svih sedam dana u tjednu.

- Imamo dvadesetak inženjera radiologije, imamo radiologe i možemo se organizirati. Ljudi rade prekovremeno i to im se plaća, no isto tako važno je da naši djelatnici imaju i vremena za odmor. Pristali su raditi nedjeljama - kazao nam je.

UZV i color doppler već otprije rade vikendom, a pomaci se vide u kraćim listama čekanja.

- Liste čekanja za kolonoskopiju i i gastroskopiju s 400 do 500 dana, smanjili smo na 170 dana. Color doppler s 350 na 230 dana - otkriva pak Grabant.