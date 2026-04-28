Iran dao prijedlog za završetak rata: Rubio odbacio ponudu

Rubio odbacio ponudu Irana

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da navodna ponuda Irana da ponovno otvori Hormuški tjesnac uz stroge uvjete nije prihvatljiva za Sjedinjene Države ni za druge.

Govoreći u intervjuu za Fox News, Rubio je naveo da Iran na taj strateški morski prolaz gleda drukčije nego većina ostatka svijeta.

"Ono što oni misle pod otvaranjem tjesnaca jest: da, tjesnac je otvoren, ali samo ako se uskladite s Iranom, dobijete naše dopuštenje ili ćemo vas dignuti u zrak i još ćete nam platiti", naveo je Rubio.

"To nije otvaranje tjesnaca. To su međunarodni plovni putovi. Ne mogu normalizirati, niti ćemo mi dopustiti da se normalizira, sustav u kojem Iranci odlučuju tko smije koristiti međunarodni plovni put i koliko im mora platiti za to", dodao je.