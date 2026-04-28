Tijekom 58. dana rata na Bliskom istoku pale su teške poruke na relaciji Teherana i Zapad: Iran traži kraj blokade i otvaranje Hormuški tjesnac, dok su Ursula von der Leyen poručila da je prerano za ukidanje sankcija
Iran dao prijedlog za završetak rata: Rubio odbacio ponudu
Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da navodna ponuda Irana da ponovno otvori Hormuški tjesnac uz stroge uvjete nije prihvatljiva za Sjedinjene Države ni za druge.
Govoreći u intervjuu za Fox News, Rubio je naveo da Iran na taj strateški morski prolaz gleda drukčije nego većina ostatka svijeta.
"Ono što oni misle pod otvaranjem tjesnaca jest: da, tjesnac je otvoren, ali samo ako se uskladite s Iranom, dobijete naše dopuštenje ili ćemo vas dignuti u zrak i još ćete nam platiti", naveo je Rubio.
"To nije otvaranje tjesnaca. To su međunarodni plovni putovi. Ne mogu normalizirati, niti ćemo mi dopustiti da se normalizira, sustav u kojem Iranci odlučuju tko smije koristiti međunarodni plovni put i koliko im mora platiti za to", dodao je.
Libanon: U izraelskim napadima ubijene četiri osobe
Libanonsko ministarstvo zdravstva objavilo je da su u izraelskim napadima na jugu zemlje ubijene četiri osobe, među njima i jedna žena, te ranjene 51 osobu, uključujući troje djece, unatoč primirju između Izraela i Hezbolaha, prenosi AFP.
Prema podacima ministarstva zdravstva koje je prikupio AFP, izraelski napadi ubili su najmanje 40 ljudi u Libanonu od početka krhkog primirja 17. travnja.
Iranski predstavnik pri UN-u: Trebaju nam jamstva da se napadi neće ponoviti
Iran treba jamstva da neće doći do novog američko-izraelskog napada prije nego što može osigurati stabilnost u naftom bogatom Perzijskom zaljevu, poručio je iranski predstavnik pri Ujedinjenim narodima.
"Trajna stabilnost i sigurnost u Perzijskom zaljevu i širem području mogu se postići samo dugotrajnim i trajnim prekidom agresije protiv Irana, uz vjerodostojna jamstva da se takvi napadi neće ponoviti te uz puno poštovanje legitimnih suverenih prava i interesa Irana", rekao je Amir Saeid Iravani na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.