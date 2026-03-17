Iran demantirao komunikaciju s SAD-om, Izraelski predsjednik: Na povijesnoj smo prekretnici!

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
Denis Avdagić: Bilo koja zemlja koja bi poslala mornaricu u Hormuški tjesnac bila bi meta
Rat na Bliskom istoku ušao je u treći tjedan, a brzi završetak sukoba još se ne nazire. Nastavljaju se međusobni zračni udari, dok Washington traži međunarodnu pomoć kako bi se normalizirao pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Međutim, dio saveznika zasad odbija sudjelovati u takvoj pomorskoj koaliciji. O mogućem trajanju sukoba i načinima njegova završetka govorili su gosti emisije Otvoreno na HRT-u – prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila sa Sveučilišta VERN, prof. dr. sc. Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu te politički analitičar Denis Avdagić.
Oko 200 američkih vojnika ozlijeđeno tijekom rata
Objavljeno je da je tijekom rata oko 200 američkih vojnika ozlijeđeno u sedam različitih zemalja.
Glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva Timothy Hawkins rekao je da je većina ozljeda bila lakša, a više od 180 pripadnika vojske već se vratilo na dužnost.
Prošli tjedan objavljeno je da je 140 američkih vojnika ozlijeđeno, od kojih je osam teško.
U ratu je poginulo najmanje 13 američkih vojnika.
Iran demantirao izvješća o komunikaciji s Amerikancima
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči demantirao je izvještaje američkih medija da je Washington ponovno uspostavio komunikaciju s Teheranom preko posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa.
"Moj posljednji kontakt s gospodinom Witkoffom bio je prije nego što je njegov poslodavac odlučio ubiti diplomaciju još jednim nezakonitim vojnim napadom na Iran", poručio je Aragči u objavi na internetu.
"Svaka suprotna tvrdnja čini se usmjerena isključivo na obmanjivanje trgovaca naftom i javnosti", dodao je.
Izraelski predsjednik: Na povijesnoj smo prekretnici
Predsjednik Izraela Isaac Herzog rekao je u intervjuu za AFP da rat koji su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli protiv Irana predstavlja ključnu prekretnicu za cijeli Bliski istok.
"Na povijesnoj smo prekretnici. Dolazi trenutak kada će, nakon više od jedne generacije beskrajnih ratova, krvoprolića i terora, biti zaustavljen i blokiran njihov glavni izvor koji dolazi iz Teherana, a smjer cijele regije će se promijeniti", rekao je Herzog u svojoj rezidenciji u Jeruzalemu.
Naglasio je da je poraz iranskog klerikalnog vodstva "u samoj srži nacionalnih sigurnosnih interesa Europe", dodavši da je Iran pokušavao razviti "deset puta veći broj balističkih projektila, koji bi ozbiljno ugrozili Europu".
"Nakon što se o tome govorilo čitavu generaciju, vrijeme je da se nešto i učini", poručio je.
Herzog je također rekao da bi Europa trebala podržati izraelsku borbu protiv Hezbolaha, dok izraelske snage provode kopnene operacije u Libanonu. "Europa bi trebala podržati svaki napor da se Hezbolah sada iskorijeni", naglasio je.
Francuska je u subotu ponudila da u Parizu ugosti izravne pregovore između izraelske i libanonske vlade, navodeći da je Bejrut spreman uključiti se u razgovore.
Herzog, čija je uloga uglavnom ceremonijalna, tu je inicijativu pozdravio kao "vrlo pozitivan razvoj". "Mislim da je jako važno da se razgovori održe. Vrijeme je da dobijemo priliku krenuti naprijed s Libanonom", poručio je.