Krvnik s Interpolove tjeralice je novi zapovjednik iranske garde: Ima cilj spasiti režim od kolapsa

Pred Ahmadom Vahidijem je zadatak teži od bilo kojeg dosad. Novi vrhovni zapovjednik iranske Revolucionarne garde (IRGC) godinama je bio zadužen za izvoz islamske revolucije diljem Bliskog istoka, no sada ima daleko složeniju misiju: očuvati poljuljani režim i spriječiti da zemlja od 93 milijuna stanovnika potone u kaos građanskog rata i međusobnog pokolja. U trenutku kada je Iran obezglavljen smrću vrhovnog vođe i niza vojnih zapovjednika, Vahidi preuzima vođenje vojske u ratu protiv SAD-a i Izraela, dok istovremeno mora suzbiti pobune unutar vlastitih granica, piše The Telegraph.

Njegovo imenovanje nije iznenađenje, već logičan potez preostalih struktura moći. U prosincu 2025. tada još živi ajatolah Ali Khamenei postavio ga je za zamjenika zapovjednika IRGC-a, pripremajući ga za ulogu koju je, ispostavilo se, morao preuzeti samo nekoliko mjeseci kasnije. Njegov prethodnik, Mohammad Pakpour, ubijen je 28. veljače u razornim napadima koji su pogodili samo srce Teherana, a slična sudbina zadesila je i Pakpourovog prethodnika, Hosseina Salamija, ubijenog u lipnju 2025. godine. Vahidi je preuzeo zapovjedništvo u trenutku kada sjena smrti neprestano lebdi nad vrhom iranske vojske.

Čovjek iz sjene za najteži zadatak

Za razliku od svojih prethodnika koji su bili isključivo vojni kadrovi, 67-godišnji Ahmad Vahidi veteran je s iskustvom u vojnim i političkim labirintima. Kao jedan od osnivača Revolucionarne garde, karijeru je izgradio u obavještajnom sektoru i specijalnim operacijama. Od 1988. do 1997. bio je prvi zapovjednik elitnih snaga Quds, zaduženih za operacije izvan Irana, te se smatra arhitektom mreže proksija koja uključuje Hezbollah u Libanonu, Hutiste u Jemenu i brojne druge milicije. Upravo je on predao zapovjedništvo nad Qudsom Qassemu Soleimaniju.

Foto: Caren Firouz

Služio je kao ministar obrane u mandatu Mahmouda Ahmadinejada, a potom i kao ministar unutarnjih poslova pod Ebrahimom Raisijem do 2024. godine. Ta mu je pozicija dala izravnu kontrolu nad unutarnjom sigurnošću tijekom najturbulentnijeg razdoblja od Islamske revolucije 1979. godine, uključujući i brutalno gušenje prosvjeda nakon smrti Mahse Amini 2022. Zbog svoje uloge u represiji, našao se pod sankcijama SAD-a i Europske unije. Njegova mračna reputacija seže i dalje; Interpol je za njim raspisao crvenu tjeralicu zbog sumnje u planiranje bombaškog napada na židovski centar AMIA u Buenos Airesu 1994. godine, u kojem je ubijeno 85 ljudi.

Preživljavanje kao glavna kvalifikacija

Vahidijev uspon na čelo IRGC-a nije rezultat vojne genijalnosti, već instinkta za preživljavanje. U trenutku kada je zapovjedni lanac uništen, a Teheran suočen s potencijalnim kolapsom, režimu je potreban netko tko zna kako opstati. Upravo je ta sposobnost njegova glavna kvalifikacija. Analitičari smatraju da je Vahidi pragmatičan izbor za vođenje zemlje kroz neizvjesnu tranziciju vlasti. Ako se Vijeće stručnjaka, tijelo zaduženo za izbor novog vrhovnog vođe, ne uspije dogovoriti oko nasljednika, IRGC bi mogao vojnom silom nametnuti Mojtabu Khameneija, sina pokojnog ajatolaha.

Foto: Morteza Nikoubazl

U takvom scenariju, Vahidi je pogodan izvršitelj. On nema vlastitu bazu moći koja bi ga učinila prijetnjom novom vodstvu; njegovo iskustvo leži u represiji i operativnom djelovanju, a ne u strateškoj viziji. Njegova međunarodna izolacija znači da nema kamo pobjeći ako Islamska Republika padne, što ga čini apsolutno odanim. On je alat, a ne neovisni igrač, i upravo je to ono što preostalim tvrdolinijašima sada treba.

Rat na dva fronta

Vahidijeva misija nije poraziti Ameriku i Izrael u konvencionalnom ratu, već održati Islamsku Republiku na okupu dok trpi razorne udarce. Njegov prvi zadatak je spriječiti da se unutarnji nemiri pretvore u otvoreni građanski rat. IRGC je već poslao poruke na milijune telefona, upozoravajući da će se "svaki pokret koji narušava sigurnost smatrati izravnom suradnjom s neprijateljem". Vahidi je nedavno zaprijetio da će svaka "teroristička ili separatistička aktivnost" biti "ugušena u kolijevci". Glasnogovornik IRGC-a bio je još izravniji.

​- Neprijatelji i zavedeni kontrarevolucionarni elementi trebaju znati da će, ako počine zlo protiv Irana, biti suočeni s potpunim uništenjem.

Foto: AFP

Vahidi mora osigurati da etničke manjine, poput Baluča na jugoistoku i Arapa na jugozapadu, ne iskoriste slabost središnje vlasti za pokretanje pobuna. Istovremeno, mora održati koheziju unutar same Revolucionarne garde i projicirati snagu prema van, unatoč teškim gubicima. Bilo da je to rezultat sreće ili proračunatosti, Vahidi posjeduje ključnu kvalitetu koju režim treba u ovom trenutku: sposobnost da ostane živ dok svi oko njega umiru.