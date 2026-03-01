Iran: 'Hamnei je mrtav. Slijedi najrazornija odmazda!'

Iranska vojska je najavila "najrazorniju odmazdu" nakon što je u napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ubijen vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Hamnei. Hamnei je ubijen u svom uredu, prenosi iranska državna televizija. U zemlji je proglašeno 40 dana žalosti za tvrdolinijaškim vjerskim vođom koji je bio na čelu države 37 godina.

Revolucionarna garda upozorila je na „razornu ofanzivu“ kao odgovor, navodeći da će napasti američke baze i Izrael. Prema ustavu, Hamneijevog nasljednika mora izabrati isto tijelo koje je izabralo i njega – Skupština stručnjaka. U međuvremenu će njegove nadležnosti obično preuzeli predsjednik, vođa pravosuđa i jedan član moćnog Savjeta čuvara.

Neki Iranci su slavili, dok su drugi tugovali nakon napada i potvrde Hamneijeve smrti. Objavljene su i fotografije sa terena. Ubojstvo vrhovnog vođe predstavlja prelomni trenutak u burnoj povijesti Irana, piše glavna međunarodna dopisnica. Predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da je Hamnei bio „jedan od najvećih zlikovaca u povijesti“ i da njegova smrt predstavlja „najveću priliku da iranski narod povrati svoju zemlju“. Prema podacima Crvenog polumjeseca, u napadima je poginulo više od 200 ljudi, a CBS News, izvijestio je da je stradalo oko 40 iranskih dužnosnika.

Iran je pokrenuo napade širom Bliskog istoka, na američke saveznike i lokacije na kojima SAD imaju vojne baze, uključujući Dubai, Dohu, Bahrein i Kuvajt. Četiri osobe su ozlijeđene nakon incidenta na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, jednom od najprometnijih zrakoplovnih čvorišta na svijetu, stoji u službenom priopćenju Ujedinjenih arapskih emirata.