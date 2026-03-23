Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu
Eksplozije tresu Teheran: 'Čuju se strašni zvukovi'. Cijene nafte skaču treći tjedan zaredom...
Izraelska vojska izvela je rano ujutro "široki" zračni napad na lokacije diljem iranskog glavnog grada Teherana. Iranski državni mediji, uključujući novinsku agenciju Fars, povezanu s IRGC-om, izvijestili su o eksplozijama diljem grada.
- Čuju se strašni zvukovi eksplozija - javlja Fars. Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da ciljaju "terorističku infrastrukturu" u Teheranu.
Cijene nafte na londonskom tržištu snažno su porasle i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer je zbog krize na Bliskom istoku i dalje onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac.
Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 8,8 posto, na 112,19 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,4 posto, na 98,32 dolara. Na američkom su tržištu cijene blago pale jer je najnovije izvješće pokazalo da su zalihe nafte u SAD-u porasle. Europsko je tržište, pak, znatno ovisnije o nafti s Bliskog istoka, pa su cijene i prošloga tjedna porasle.
Rat SAD-a i Izraela protiv Irana ne jenjava, a Teheran i dalje kontrolira Hormuški tjesnac i ne dozvoljava tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima. Nekim tankerima, većinom u vlasništvu Irana, Kine i Indije, dozvoljen je prolaz, dok ostali čekaju. Cijene nafte su povišene i zbog toga što se trgovci plaše da bi meta napada mogla postati i energetska infrastruktura.
Prošloga je tjedna Izrael napao iransko plinsko polje Južni Fars, pa je predsjednik SAD-a Donald Trump poručio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da ne napada energetsku infrastrukturu. Teheran je već najavio da će na eventualni napad na energetsku infrastrukturu uzvratiti istom mjerom.
Cijene nafte ponešto su se stabilizirale nakon što je Washington poručio da bi uskoro mogao ukinuti sankcije na iransku naftu 'zaglavljenu' na tankerima kako bi se osigurala bolja opskrba tržišta i ublažio skok cijena. Iz istog razloga, Washington je tjedan dana prije izdao 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte uskladištene na tankerima. Sve u svemu, cijene nafte zadržat će se na povišenim razinama sve dok traje kriza na Bliskom istoku.
Analitičari Citi banke očekuju da bi do deeskalacije sukoba moglo doći za četiri do šest tjedana, pa bi potom cijena barela na londonskom tržištu mogla ponovno pasti u raspon od 70 do 80 dolara. No, ako se poremećaj izvoza s Bliskog istoka dodatno pogorša, cijene barela mogle bi dosegnuti 120, pa i 150 dolara u idućim mjesecima, pišu analitičari Citija u osvrtu na situaciju na tržištima. Ponajviše zbog krize na Bliskom istoku, cijene barela na londonskom tržištu porasla je od početka godine oko 83, a na američkom tržištu oko 72 posto.
Britanski premijer Keir Starmer predsjedavat će hitnim sastankom o ekonomskim posljedicama rata u Iranu u ponedjeljak, uz nazočnost ministrice financija Rachel Reeves i guvernera Banke Engleske Andrewa Baileyja, priopćila je vlada.
Ulagači se pripremaju za još jedan buran tjedan na financijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sustave zaljevskih susjeda ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.
"Očekuje se da će se obrađivati teme poput ekonomskog utjecaja krize na kućanstva i poduzeća, energetske sigurnosti i otpornosti industrije i lanaca opskrbe, uz međunarodni odgovor“, priopćilo je britansko ministarstvo financija uoči takozvanog sastanka "COBRA“ u ponedjeljak.
Reeves je izjavila kako je prerano govoriti kakav će biti utjecaj rata na britansko gospodarstvo, za sada otklonivši pozive na sveobuhvatne mjere smanjenja troškova života za kućanstva, napominjući kako se razmatraju ciljanije potpore.
Šok izazvan rastom cijena energije prijeti ponovnim porastom britanske stope inflacije - moguće na pet posto kasnije ove godine, prema nekim ekonomistima.
Ako rast cijena nafte i plina potraje i budu potrebne velike mjere potpore, to bi također moglo poremetiti napore Reeves da stabilizira javne financije, a moglo bi dovesti i do daljnjeg povećanja poreza, piše Reuters.
Prošli tjedan britanska vlada je donijela paket pomoći od 53 milijuna funti za kućanstva koja za grijanje koriste lož ulje.
U petak su troškovi zaduživanja britanske vlade na 10 godina porasli iznad pet posto, prvi put od globalne financijske krize prije gotovo 20 godina, napominje agencija.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je druge zemlje da pridonesu stabilizaciji na Bliskom istoku, istaknuvši da su ukrajinski vojni stručnjaci već raspoređeni u regiji Zaljeva. "Već surađujemo sa zemljama Zaljeva i naši su timovi s njima u kontaktu praktički svakodnevno", objavio je Zelenski na društvenoj mreži X. "Naše postrojbe već postižu konkretne rezultate u obrani - nudimo im svoje stručno znanje i stvarnu potporu."
Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da Sjedinjene Države provode vojnu kampanju kako bi oslabile, a potom i "potpuno srušile" iranske utvrde duž Hormuškog tjesnaca. Bessent je to rekao u intervjuu za emisiju "Meet the Press", piše NBC News.
"U tijeku je vojna kampanja s ciljem slabljenja iranskih utvrda duž Tjesnaca", rekao je Bessent. "Ona će se nastaviti sve dok ne budu potpuno srušene." Ministar se također osvrnuo na medijsko izvještavanje o sukobu, rekavši kako Amerikanci zbog njega nemaju "pravu sliku" o tome što američki dužnosnici poduzimaju.
Pritom je izravno prozvao demokratskog senatora Chrisa Murphyja, koji je ranije u istoj emisiji ustvrdio da je Trumpova administracija "izgubila kontrolu nad ratom" i "potpuno izgubila doticaj sa stvarnošću". "To je pogrešno", poručio je Bessent. "Oslabili smo iranske vojne sposobnosti."