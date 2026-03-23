Eksplozije tresu Teheran: 'Čuju se strašni zvukovi'. Cijene nafte skaču treći tjedan zaredom...

CIJENE NAFTE SNAŽNO PORASLE

Cijene nafte na londonskom tržištu snažno su porasle i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer je zbog krize na Bliskom istoku i dalje onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 8,8 posto, na 112,19 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,4 posto, na 98,32 dolara. Na američkom su tržištu cijene blago pale jer je najnovije izvješće pokazalo da su zalihe nafte u SAD-u porasle. Europsko je tržište, pak, znatno ovisnije o nafti s Bliskog istoka, pa su cijene i prošloga tjedna porasle.

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana ne jenjava, a Teheran i dalje kontrolira Hormuški tjesnac i ne dozvoljava tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima. Nekim tankerima, većinom u vlasništvu Irana, Kine i Indije, dozvoljen je prolaz, dok ostali čekaju. Cijene nafte su povišene i zbog toga što se trgovci plaše da bi meta napada mogla postati i energetska infrastruktura.

Prošloga je tjedna Izrael napao iransko plinsko polje Južni Fars, pa je predsjednik SAD-a Donald Trump poručio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da ne napada energetsku infrastrukturu. Teheran je već najavio da će na eventualni napad na energetsku infrastrukturu uzvratiti istom mjerom.

Cijene nafte ponešto su se stabilizirale nakon što je Washington poručio da bi uskoro mogao ukinuti sankcije na iransku naftu 'zaglavljenu' na tankerima kako bi se osigurala bolja opskrba tržišta i ublažio skok cijena. Iz istog razloga, Washington je tjedan dana prije izdao 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte uskladištene na tankerima. Sve u svemu, cijene nafte zadržat će se na povišenim razinama sve dok traje kriza na Bliskom istoku.

Analitičari Citi banke očekuju da bi do deeskalacije sukoba moglo doći za četiri do šest tjedana, pa bi potom cijena barela na londonskom tržištu mogla ponovno pasti u raspon od 70 do 80 dolara. No, ako se poremećaj izvoza s Bliskog istoka dodatno pogorša, cijene barela mogle bi dosegnuti 120, pa i 150 dolara u idućim mjesecima, pišu analitičari Citija u osvrtu na situaciju na tržištima. Ponajviše zbog krize na Bliskom istoku, cijene barela na londonskom tržištu porasla je od početka godine oko 83, a na američkom tržištu oko 72 posto.