Iran i Izrael razmjenjuju udare; Trump: Netanyahu neće imati izbora nego prihvatiti sporazum s Iranom

BROJNE EKSPLOZIJE U IRANU

Iranska državna televizija izvještava o eksplozijama u tri grada nakon što je Izrael rekao da su njihove zračne snage napale vojne ciljeve u središnjem i zapadnom Iranu, piše BBC.

"Nekoliko eksplozija čulo se u Teheranu, Tabrizu i Isfahanu", objavila je državna televizija na Telegramu.

Eksplozije su se navodno čule i u blizini grada Karaja u središnjem dijelu grada.

Iranski mediji izvještavaju da dijelovi Teherana nisu bili meta izraelskog napada na središnji i zapadni Iran.