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Iran i Izrael razmjenjuju udare; Trump: Netanyahu neće imati izbora nego prihvatiti sporazum s Iranom

Piše HINA,
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Iran i Izrael razmjenjuju udare; Trump: Netanyahu neće imati izbora nego prihvatiti sporazum s Iranom
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Foto: Shir Torem

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su jutrosu da je prema Izraelu ispaljen još jedan val iranskih projektila. Trump šalje oštre poruke Izraelu.

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IZRAEL | Video: Reuters
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RAKETE IZ JEMENA

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da je prema Izraelu ispaljen još jedan val iranskih projektila jutros. U izjavi, IDF kaže da obrambeni sustavi "rade na presretanju prijetnje".

Poziva javnost da potraži sklonište ako prime upozorenje.

BROJNE EKSPLOZIJE U IRANU

Iranska državna televizija izvještava o eksplozijama u tri grada nakon što je Izrael rekao da su njihove zračne snage napale vojne ciljeve u središnjem i zapadnom Iranu, piše BBC.

"Nekoliko eksplozija čulo se u Teheranu, Tabrizu i Isfahanu", objavila je državna televizija na Telegramu.

Eksplozije su se navodno čule i u blizini grada Karaja u središnjem dijelu grada.

Iranski mediji izvještavaju da dijelovi Teherana nisu bili meta izraelskog napada na središnji i zapadni Iran.

NASTAVILI SE UDARI

Iran je obustavio sve dolazne letove u međunarodnu zračnu luku Imam Khomeini u Teheranu "do daljnjega" nakon što je pokrenuo niz raketnih napada na Izrael, prema izvješćima lokalnih medija.

Međunarodna zračna luka Imam Khomeini jedna je od dvije zračne luke u Teheranu i nedavno je ponovno otvorena u travnju nakon što je tjednima bila zatvorena zbog sukoba na Bliskom istoku.

Izrael tvrdi da je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu.

„Prije kratkog vremena, izraelske zračne snage napale su vojne ciljeve iranskog terorističkog režima u zapadnom i središnjem Iranu“, napisale su Izraelske obrambene snage (IDF) na Telegramu.

Nisu dani daljnji detalji o žrtvama ili točnoj lokaciji udara.

TRUMP: NEĆE IMATI IZBORA

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Američke Države ispregovaraju s Iranom, rekao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Financial Times objavljenom u nedjelju, napominjući kako on "donosi odluke”.

"Neće imati izbora", citiran je Trump, prenosi Reuters.

Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata.

Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom iz solidarnosti s Teheranom.

Iranska Revolucionarna garda objavila je da su njihovi napadi na Izrael u nedjelju navečer bili "upozorenje" na širi odgovor koji bi obuhvatio sve američke i izraelske ciljeve u regiji ako se "agresije" ponove.

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