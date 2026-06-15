Nakon maratonskih pregovora s puno kršenja i neizvjesnosti, SAD i Iran su napokon postigli sporazum o kraju rata. Sve borbene aktivnosti na Bliskom istoku prestaju
Iran i SAD postigli sporazum. Službeno potpisivanje u petak!
Trump je najavio otvaranje Hormuza.
- Sporazum s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen. Čestitke svima! Ovim putem u potpunosti odobravam besplatan prolaz kroz Hormuški tjesnac i, istovremeno s tim, odobravam trenutačno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država. Brodovi svijeta, upalite svoje motore. Neka nafta poteče - objavio je američki predsjednik.
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da su Iran i SAD postigli sporazum.
- Nakon intenzivnih razgovora, sa zadovoljstvom objavljujemo da je POSTIGNUT mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Obje su strane proglasile trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Službena ceremonija potpisivanja održat će se u petak, 19. lipnja u Švicarskoj. Željeli bismo zahvaliti Sjedinjenim Američkim Državama i Islamskoj Republici Iran na njihovoj predanosti pronalaženju diplomatskog rješenja za ovaj sukob. Također bismo željeli uputiti iskrenu zahvalnost našoj braći u ovim posredničkim naporima, sjajnom vodstvu Države Katar, na njihovoj potpori u postizanju ovog sporazuma. Posebno bih zahvalio i vizionarskom vodstvu Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske na njihovom golemom doprinosu u tom pogledu. S obzirom na to da je sporazum sada na snazi, posrednici će ovog tjedna omogućiti niz sastanaka. Ove rasprave koje prethode provedbi postavit će temelje za tehničke razgovore i službenu ceremoniju potpisivanja - objavio je Sharif.
Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026
Rastu frustracije u Izraelu zbog Trumpovog obrušavanja na IDF. Američki predsjednik zamjera Izraelu napade na Libanon koji ugrožavaju potencijalni mir s Iranom. Teheran je objavio da neće pristati na kraj rata dok se god vode borbe s Hezbollahom.
Američki predsjednik Donald Trump obrušio se u nedjelju na Izrael nakon što su IDF-ove snage pogodile metu Hezbollaha u Bejrutu, što je razbjesnilo Teheran i potencijalno ugrozilo sporazum koji Washington pokušava privesti kraju.
Navodno optuživši premijera Benjamina Netanyahua da nema „nikakve jene procjene”, predsjednik je također izjavio da bi IDF-u ubuduće trebalo onemogućiti izvođenje daljnjih napada na bilo koji dio Libanona, a ne samo na Bejrut. Navodi se da je ovaj prijedlog izazvao zabrinutost među izraelskim dužnosnicima da bi potencijalni sporazum između SAD-a i Irana mogao oštro ograničiti vojnu slobodu djelovanja Izraela.
„Jutrošnji napad na Bejrut nije se trebao dogoditi, osobito na poseban dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma s Iranom”, napisao je Trump na Truth Socialu.
Trump je više puta izjavio da će sporazum s Iranom biti potpisan u nedjelju, unatoč tome što Teheran daje naznake da još nije donio konačnu odluku o tome hoće li ga potpisati.
Zamjenik čelnika iranskog središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija u nedjelju je rekao da izraelski "zločini" u južnom predgrađu libanonskog glavnog grada neće proći nekažnjeno, objavili su iranski državni mediji.
Mohamad Jafar Asadi je to kazao nakon izraelskih napada na južno predgrađe Bejruta, pri čemu Izrael tvrdi da je gađao proiransku miliciju Hezbolah.