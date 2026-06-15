Iran i SAD postigli sporazum. Službeno potpisivanje u petak!

TRUMP LJUT NA BIBIJA

Američki predsjednik Donald Trump obrušio se u nedjelju na Izrael nakon što su IDF-ove snage pogodile metu Hezbollaha u Bejrutu, što je razbjesnilo Teheran i potencijalno ugrozilo sporazum koji Washington pokušava privesti kraju.

Navodno optuživši premijera Benjamina Netanyahua da nema „nikakve jene procjene”, predsjednik je također izjavio da bi IDF-u ubuduće trebalo onemogućiti izvođenje daljnjih napada na bilo koji dio Libanona, a ne samo na Bejrut. Navodi se da je ovaj prijedlog izazvao zabrinutost među izraelskim dužnosnicima da bi potencijalni sporazum između SAD-a i Irana mogao oštro ograničiti vojnu slobodu djelovanja Izraela.

„Jutrošnji napad na Bejrut nije se trebao dogoditi, osobito na poseban dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma s Iranom”, napisao je Trump na Truth Socialu.

Trump je više puta izjavio da će sporazum s Iranom biti potpisan u nedjelju, unatoč tome što Teheran daje naznake da još nije donio konačnu odluku o tome hoće li ga potpisati.