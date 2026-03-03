Obavijesti

IZ MINUTE U MINUTU

Amerikanci otkrili identitete ubijenih vojnika. Izrael pokrenuo veliki napad na Iran!

Foto: Amir Cohen

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje

PODZEMNO POSTROJENJE

Izraelska vojska tvrdi da je pogodila podzemno nuklearno postrojenje u Iranu u kojem su, kako tvrde, znanstvenici "tajno" razvijali ključnu komponentu za nuklearno oružje.

"Obavještajna služba IDF-a nastavila je pratiti aktivnosti znanstvenika i locirala njihovu novu lokaciju na tom mjestu, što je omogućilo precizan udar na tajni podzemni kompleks", priopćila je vojska. Objavili su i kartu na kojoj je postrojenje označeno na zapadnom rubu Teherana.

POKOP HAMENEIJA

Tijelo ubijenog iranskog vjerskog vođe ajatolaha Alija Hameneija bit će pokopano u šijitskom svetištu u njegovom rodnom gradu Mašhadu, izvijestila je u utorak novinska agencija Fars.

Agencija, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, izvijestila je da se očekuje da će se pokop održati iza svetišta imama Reze, gdje je pokopan i Hameneijev otac.

Prije toga, planirana je javna ceremonija u Teheranu, navodi Fars, a detalji postupka i raspored bit će objavljeni kasnije.

NAPAD NA IRAN

IDF je objavio da su pokrenuli napad širokih razmjera na Iran.

PENTAGON OBJAVIO IMENA

Riječ je o kapetanu Codyju A. Khorku (35) iz Winter Havena na Floridi, naredniku prve klase Noahu L. Tietjensu (42) iz Bellevuea u Nebraski, narednici prve klase Nicole M. Amor (39) iz White Bear Lakea u Minnesoti te vojniku Declanu J. Coadyju (20) iz West Des Moinesa u Iowi.

Pentagon navodi da su svi poginuli u nedjelju kada je dron pogodio lokaciju na kojoj su radili u Port Shuabiji u Kuvajtu.

Svi su bili pripadnici pričuvnog sastava američke kopnene vojske, raspoređeni u 103. Zapovjedništvo za logističku potporu sa sjedištem u Des Moinesu u Iowi.

POGODILI ZGRADU CIA-E

Iranski dron pogodio je u ponedjeljak postaju CIA-e u američkom veleposlanstvu u Saudijskoj Arabiji. Američka i saudijska vlada potvrdile su da su dva drona pogodila kompleks američkog veleposlanstva u Rijadu, ali nisu otkrile da je u napadu pogođeno američko špijunsko središte, piše The Washington Post.

