Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Amerikanci otkrili identitete ubijenih vojnika. Izrael pokrenuo veliki napad na Iran!
Izraelska vojska tvrdi da je pogodila podzemno nuklearno postrojenje u Iranu u kojem su, kako tvrde, znanstvenici "tajno" razvijali ključnu komponentu za nuklearno oružje.
"Obavještajna služba IDF-a nastavila je pratiti aktivnosti znanstvenika i locirala njihovu novu lokaciju na tom mjestu, što je omogućilo precizan udar na tajni podzemni kompleks", priopćila je vojska. Objavili su i kartu na kojoj je postrojenje označeno na zapadnom rubu Teherana.
Tijelo ubijenog iranskog vjerskog vođe ajatolaha Alija Hameneija bit će pokopano u šijitskom svetištu u njegovom rodnom gradu Mašhadu, izvijestila je u utorak novinska agencija Fars.
Agencija, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, izvijestila je da se očekuje da će se pokop održati iza svetišta imama Reze, gdje je pokopan i Hameneijev otac.
Prije toga, planirana je javna ceremonija u Teheranu, navodi Fars, a detalji postupka i raspored bit će objavljeni kasnije.
IDF je objavio da su pokrenuli napad širokih razmjera na Iran.
Riječ je o kapetanu Codyju A. Khorku (35) iz Winter Havena na Floridi, naredniku prve klase Noahu L. Tietjensu (42) iz Bellevuea u Nebraski, narednici prve klase Nicole M. Amor (39) iz White Bear Lakea u Minnesoti te vojniku Declanu J. Coadyju (20) iz West Des Moinesa u Iowi.
Pentagon navodi da su svi poginuli u nedjelju kada je dron pogodio lokaciju na kojoj su radili u Port Shuabiji u Kuvajtu.
Svi su bili pripadnici pričuvnog sastava američke kopnene vojske, raspoređeni u 103. Zapovjedništvo za logističku potporu sa sjedištem u Des Moinesu u Iowi.
Iranski dron pogodio je u ponedjeljak postaju CIA-e u američkom veleposlanstvu u Saudijskoj Arabiji. Američka i saudijska vlada potvrdile su da su dva drona pogodila kompleks američkog veleposlanstva u Rijadu, ali nisu otkrile da je u napadu pogođeno američko špijunsko središte, piše The Washington Post.