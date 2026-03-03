Amerikanci otkrili identitete ubijenih vojnika. Izrael pokrenuo veliki napad na Iran!

PODZEMNO POSTROJENJE

Izraelska vojska tvrdi da je pogodila podzemno nuklearno postrojenje u Iranu u kojem su, kako tvrde, znanstvenici "tajno" razvijali ključnu komponentu za nuklearno oružje.

"Obavještajna služba IDF-a nastavila je pratiti aktivnosti znanstvenika i locirala njihovu novu lokaciju na tom mjestu, što je omogućilo precizan udar na tajni podzemni kompleks", priopćila je vojska. Objavili su i kartu na kojoj je postrojenje označeno na zapadnom rubu Teherana.