Trump: Pratit ćemo brodove kroz Hormuški tjesnac!

AMERIKANCI IDU U HORMUZ

Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države od ponedjeljka početi pratiti strane brodove iz Hormuškog tjesnaca u sklopu plana koji je opisao kao humanitarni napor.

U objavi na Truth Socialu Trump je naveo da su zemlje koje nisu uključene u sukob zatražile od Washingtona pomoć kako bi se oslobodili brodovi „zarobljeni“ u tom plovnom putu, opisujući ih kao „neutralne i nevine promatrače“.

Rekao je da će SAD uložiti „najveće napore“ kako bi brodove i posade sigurno izveo iz, kako je rekao, ograničenih voda, dodajući da mnogim plovilima ponestaje hrane i osnovnih potrepština.

Trump je također rekao da američki predstavnici vode „vrlo pozitivne razgovore“ s Iranom koji bi mogli dovesti do šireg napretka, prikazujući operaciju kao gestu dobre volje.

Upozorio je, međutim, da će svaki pokušaj ometanja tog napora „morati biti odlučno suzbijen silom“.