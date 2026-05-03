65. dan rata, Trump ignorira ustavne ovlasti da nakon 60. dana rata mora tražiti odobrenje za nastavak operacija. Nakon što im je prijedlog za mir odbijen, Iran je najavio specijalan zakon o Hormuškom tjesnacu prema kojem Izraelu nikada neće biti dozvoljen prolaz kroz ključno energetsko usko grlo
Trump: Pratit ćemo brodove kroz Hormuški tjesnac!
Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države od ponedjeljka početi pratiti strane brodove iz Hormuškog tjesnaca u sklopu plana koji je opisao kao humanitarni napor.
U objavi na Truth Socialu Trump je naveo da su zemlje koje nisu uključene u sukob zatražile od Washingtona pomoć kako bi se oslobodili brodovi „zarobljeni“ u tom plovnom putu, opisujući ih kao „neutralne i nevine promatrače“.
Rekao je da će SAD uložiti „najveće napore“ kako bi brodove i posade sigurno izveo iz, kako je rekao, ograničenih voda, dodajući da mnogim plovilima ponestaje hrane i osnovnih potrepština.
Trump je također rekao da američki predstavnici vode „vrlo pozitivne razgovore“ s Iranom koji bi mogli dovesti do šireg napretka, prikazujući operaciju kao gestu dobre volje.
Upozorio je, međutim, da će svaki pokušaj ometanja tog napora „morati biti odlučno suzbijen silom“.
Brod za rasuti teret koji je plovio u blizini obale Irana prijavio je da su ga "napala višestruka mala plovila", izvijestila je Britanska pomorska trgovinska organizacija (UKMTO). Incident je prijavljen danas oko 13:30 sati, izvijestio je UKMTO u upozorenju, dodajući da se napad dogodio oko 11 nautičkih milja zapadno od Sirika u Iranu.
Posada broda je na sigurnom i nije prijavljen nikakav utjecaj napada na okoliš, priopćio je UKMTO.
UKMTO nije naveo u kojoj je državi brod registriran.
Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezaei optužio je Sjedinjene Države za piratstvo u objavi na X/Twitteru u nedjelju, opisujući SAD kao "jedinog pirata na svijetu koji posjeduje nosače zrakoplova".
Rezaei je također zaprijetio američkim vojnim snagama u regiji, rekavši da bi se SAD trebale "pripremiti suočiti se s grobljem svojih nosača zrakoplova i snaga, baš kao što su ostaci vašeg zrakoplova ostali u Isfahanu".
Izrael je rekao ljudima da se evakuiraju iz područja južnog Libanona, što uključuje 11 gradova i sela, usred sukoba koji se odvijaju unatoč prekidu vatre. IDF je objavio da je lansirao
presretač prema sumnjivoj zračnoj meti identificiranoj u području u kojem vojnici IDF-a djeluju u južnom Libanonu.
Rezultati presretanja su u preispitivanju.
Također u nedjelju, identificirano je nekoliko projektila i eksplozivnih dronova koje je lansirao Hezbollah, a pali su u blizini područja u južnom Libanonu gdje djeluju vojnici IDF-a.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će razmotriti novi mirovni prijedlog Irana, ali sumnja da će uspjeti i poručio da Iran još nije "platio dovoljno visoku cijenu".
Iranske agencije Tasnim News Agency i Fars News Agency objavile su da je Iran SAD-u poslao prijedlog od 14 točaka preko Pakistana.
Trump je na društvenim mrežama komentirao novi prijedlog. Napisao je kako "ne može zamisliti da bi bio prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina".