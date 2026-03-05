Iran napao Amazon u Bahreinu. Prijete nuklearnom odmazdom!

POGODILI AMAZON

Iranska revolucionarna garda napala je Amazonov podatkovni centar u Bahreinu, izvijestila je u srijedu iranska državna novinska agencija Fars.

Agencija je navela da je napad proveden kako bi se utvrdilo kako takvi centri podupiru vojne i obavještajne aktivnosti Teheranovih protivnika.

Amazon Web Services, priopćio je u ponedjeljak da je dron udario u blizini jednog od njihovih objekata u Bahreinu, prouzročivši „fizičke posljedice na našu infrastrukturu“.

Iranski dronovi također su ciljali dva Amazonova objekta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

„Ovi napadi uzrokovali su strukturnu štetu, prekid opskrbe električnom energijom za našu infrastrukturu, a u nekim slučajevima bili su potrebni i vatrogasni zahvati koji su dodatno uzrokovali štetu od vode“, priopćio je AWS.

Agencija Fars izvijestila je da su napadi dio nedavnih operacija IRGC-a protiv Amazonovih podatkovnih centara u Dubaiju i drugih strateških centara u regiji.