Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
Iran napao Amazon u Bahreinu. Prijete nuklearnom odmazdom!
Tisuće iračkih kurdskih boraca pokrenule su kopnenu ofenzivu u Iran, izjavio je američki dužnosnik za Fox News. Ranije u srijedu, ministar rata Pete Hegseth rekao je da američka vojska ne naoružava pobunu unutar Irana, iako je naznačio da bi drugi dijelovi američke vlade potencijalno mogli biti uključeni.
U Bijeloj kući, glasnogovornica Karoline Leavitt odbacila je izvještaje da je Trumpova administracija pristala na naoružavanje kurdskih snaga.
Iran će ciljati izraelsko nuklearno postrojenje Dimonu ako Izrael i Sjedinjene Američke Države pokušaju dovesti do promjene režima u Islamskoj Republici, prenosi polu‐službena iranska novinska agencija ISNA, pozivajući se na iranskog vojnog dužnosnika.
Iranska revolucionarna garda napala je Amazonov podatkovni centar u Bahreinu, izvijestila je u srijedu iranska državna novinska agencija Fars.
Agencija je navela da je napad proveden kako bi se utvrdilo kako takvi centri podupiru vojne i obavještajne aktivnosti Teheranovih protivnika.
Amazon Web Services, priopćio je u ponedjeljak da je dron udario u blizini jednog od njihovih objekata u Bahreinu, prouzročivši „fizičke posljedice na našu infrastrukturu“.
Iranski dronovi također su ciljali dva Amazonova objekta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
„Ovi napadi uzrokovali su strukturnu štetu, prekid opskrbe električnom energijom za našu infrastrukturu, a u nekim slučajevima bili su potrebni i vatrogasni zahvati koji su dodatno uzrokovali štetu od vode“, priopćio je AWS.
Agencija Fars izvijestila je da su napadi dio nedavnih operacija IRGC-a protiv Amazonovih podatkovnih centara u Dubaiju i drugih strateških centara u regiji.