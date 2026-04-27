Iran predložio kraj rata i dao prijedlog za Hormuški tjesnac!

KRAJ RATA

Iran je Sjedinjenim Državama uputio novi prijedlog za deblokadu Hormuškog tjesnaca i okončanje rata, dok bi se nuklearni pregovori odgodili za kasniju fazu, potvrdili su američki dužnosnik i dva dobro upućena izvora.

Novi iranski prijedlog zaobilazi pitanje nuklearnog programa kako bi se postigao brži dogovor, s obzirom na to da su diplomatski napori zapeli u slijepoj ulici, a iranski vrh je podijeljen oko toga kakve bi ustupke Teheran trebao ponuditi, piše Axios.

Međutim, pristanak na deblokadu tjesnaca i kraj rata uklonio bi ključnu polugu pritiska predsjednika Trumpa u budućim pregovorima. Njegova su dva primarna ratna cilja upravo uklanjanje iranskih zaliha obogaćenog urana i uvjeravanje Teherana da obustavi daljnje obogaćivanje.

Prema izjavama trojice američkih dužnosnika, očekuje se da će Trump danas održati sastanak o Iranu sa svojim glavnim timom za nacionalnu sigurnost. Jedan izvor navodi da će se na sastanku raspravljati o zastoju u pregovorima i mogućim idućim koracima. Trump je već u nedjelju u intervjuu za Fox News dao naslutiti da želi nastaviti s pomorskom blokadom koja guši iranski izvoz nafte, nadajući se da će time prisiliti Teheran na popuštanje u idućih nekoliko tjedana.

"Kada goleme količine nafte prolaze kroz vaš sustav... ako se taj cjevovod iz bilo kojeg razloga zatvori jer naftu ne možete ukrcati u spremnike ili na brodove... dogodi se to da cjevovod eksplodira iznutra. Kažu da im je ostalo samo oko tri dana prije nego što se to dogodi", rekao je Trump.

Kriza u pregovorima između SAD-a i Irana produbila se tijekom vikenda nakon što posjet iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija Pakistanu nije donio nikakav napredak. Bijela kuća je bila najavila da će se Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastati s Aragčijem u Islamabadu, no Iranci na to nisu pristali. Trump je za Axios izjavio da ga je takav iranski stav naveo da otkaže putovanje svojih izaslanika.

"Ne vidim zašto bih ih slao na 18-satni let u ovakvoj situaciji. To je predugo. To možemo jednako dobro riješiti i telefonom. Iranci nas mogu nazvati ako žele. Nećemo putovati samo da bismo sjedili ondje", rekao je Trump.

Arakči je jučer u Muscatu održao razgovore s omanskim dužnosnicima o Hormuškom tjesnacu, a zatim se vratio u Islamabad na drugi krug pregovora. Očekuje se da će danas otputovati u Moskvu na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Prema dva upućena izvora, Aragči je tijekom sastanaka u Islamabadu predstavio plan koji zaobilazi nuklearno pitanje. Jedan izvor navodi da je Aragči tijekom vikenda pakistanskim, egipatskim, turskim i katarskim posrednicima jasno dao do znanja da unutar iranskog vodstva ne postoji suglasje o tome kako odgovoriti na američke zahtjeve. Podsjetimo, SAD traži da Iran obustavi obogaćivanje urana na najmanje deset godina i da ukloni sav obogaćeni uran iz zemlje.

Novi prijedlog, koji je SAD-u dostavljen preko pakistanskih posrednika, prvenstveno se usredotočuje na rješavanje krize oko tjesnaca i američke blokade. Kao dio dogovora, primirje bi se produljilo na duže razdoblje ili bi se strane usuglasile o trajnom prekidu rata. Nuklearni pregovori, prema prijedlogu, započeli bi tek u kasnijoj fazi, nakon što tjesnac bude otvoren i blokada ukinuta. Bijela kuća je potvrdila primitak prijedloga, no nije poznato je li ga SAD spreman razmotriti.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales u izjavi za Axios poručila je kako SAD neće pregovarati putem medija. "Riječ je o osjetljivim diplomatskim razgovorima. Kao što je predsjednik rekao, Sjedinjene Države drže sve adute i sklopit će samo onaj sporazum koji američki narod stavlja na prvo mjesto i koji nikada neće dopustiti Iranu da se domogne nuklearnog oružja", izjavila je Wales.

Glasnogovornici pakistanske vojske i Ministarstva vanjskih poslova odbili su komentirati.