66. dan rata, intenzivirale su se diplomatske aktivnosti. Iran je predao plan od 12 zahtjeva, ali Trump ponavlja da nema nikakvog dogovora bez uklanjanja nuklearnog programa. Sve su češći napadi u pojasu Gaze
Iran gađao postrojenje u UAE-u. Trump: 'Ako napadnu brodove izbrisat ćemo ih s lica zemlje'
Upozorenja o mogućim posljedicama rata na svjetsko gospodarstvo postaju sve ozbiljnija. Čelnica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva poručila je da ranije procjene više ne vrijede.
Prema njezinim riječima, prethodne prognoze MMF-a o blažem usporavanju rasta i umjerenom rastu cijena više nisu realne.
- Ako se rat prelije i u 2027., a cijene nafte ostanu na 125 dolara po barelu, moramo očekivati "puno gori scenarij - rekla je Georgieva.
Istodobno, iz energetskog sektora stižu dodatna upozorenja. Predsjednik uprave i izvršni direktor Chevrona Mike Wirth smatra da bi svijet uskoro mogao osjetiti stvarni manjak nafte.
Naglašava da je ključni problem zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petine globalne opskrbe sirovom naftom.
- Gospodarstva će se početi smanjivati, prvo u Aziji, jer se potražnja prilagođava ponudi dok tjesnac ostaje zatvoren zbog američko-izraelskog rata, rekao je Wirth tijekom rasprave koju je sponzorirao Institut Milken.
Brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, u ponedjeljak izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.
Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnovu komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo (Centcom) na društvenoj mreži X u ponedjeljak.
Oko 20 posto svjetske nafte prolazilo je kroz taj ključni pomorski prolaz prije njegova zatvaranja nakon početka rata SAD-a i Izraela s Iranom.
„Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški tjesnac”, objavio je CENTCOM u ponedjeljak na X-u, dodajući da razarači američke mornarice s navođenim projektilima djeluju u Zaljevu u sklopu operacije pod nazivom Projekt Sloboda.
Brod Alliance Fairfax dio je američkog Programa pomorske sigurnosti, koji osigurava financijske poticaje desecima privatnih trgovačkih brodova pod američkom zastavom kako bi, u slučaju rata ili izvanrednog stanja, bili na raspolaganju američkoj vojsci.
Maersk je naveo da je prolazak broda Alliance Fairfax obavljen bez incidenata te da su svi članovi posade sigurni i neozlijeđeni.
Maersk je 2007. godine kupio tvrtku Farrell Lines sa sjedištem u Virginiji, priopćio je američki operater brodova za prijevoz vozila.
Alliance Fairfax bio je među stotinama brodova koji su ostali blokirani u Perzijskom zaljevu nakon blokade Hormuškog tjesnaca početkom ožujka.
Najmanje još jedan brod pod američkom zastavom i dalje se nalazi u području Zaljeva.
Njemački kancelar Friedrich Merz oštro je reagirao na iranske napade na Ujedinjene Arapske Emirate te poručio da Berlin stoji uz tu zemlju i saveznike u regiji.
"Teheran se mora vratiti za pregovarački stol i prestati držati regiju i svijet taocima: blokada Hormuškog tjesnaca mora prestati. Teheran ne smije razviti nuklearno oružje. Ne smije biti daljnjih prijetnji ni napada na naše partnere", napisao je Merz na X-u.
Slične poruke stigle su i iz Kuvajta. Ministar vanjskih poslova šeik Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah razgovarao je s kolegom iz UAE-a, šeikom Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom, te osudio, kako je naveo, "grešne iranske agresije", prenosi kuvajtska državna agencija.
Na napade je reagirala i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, istaknuvši da su Emirati ponovno bili meta ozbiljnih udara.
"Ovi napadi su neprihvatljivi i predstavljaju jasno kršenje suvereniteta i međunarodnog prava", poručila je von der Leyen.
Ujedinjeni Arapski Emirati našli su se na udaru 15 iranskih projektila i četiri bespilotne letjelice, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane.
Prema njihovim podacima, sustav protuzračne obrane uspio je zaustaviti većinu prijetnji – presretnuto je 12 balističkih i tri krstareća projektila. U napadu su ozlijeđene tri osobe.
Iz ministarstva su iznijeli i šire brojke sukoba, navodeći da je od njegova početka prema teritoriju Emirata lansirano čak 549 balističkih projektila, 29 krstarećih projektila te 2.260 dronova.
"Ministarstvo obrane potvrđuje da ostaje u potpunosti spremno odgovoriti na svaku prijetnju te će odlučno djelovati protiv svega što ugrožava sigurnost države, na način koji osigurava zaštitu njezina suvereniteta, sigurnosti i stabilnosti te štiti nacionalne interese i kapacitete", poručili su u priopćenju.
Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman telefonski je razgovarao s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom, pri čemu je oštro reagirao na nedavne napade.
Tijekom razgovora izrazio je "snažnu osudu" iranskih udara, izvijestila je državna novinska agencija.
Poručio je kako Saudijska Arabija "osuđuje neopravdane iranske napade usmjerene na bratske Ujedinjene Arapske Emirate" te istaknuo da Rijad stoji uz UAE.
Dodao je i da kraljevina pruža punu potporu Emiratima u "obrani njegove sigurnosti i stabilnosti".