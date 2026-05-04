Iran gađao postrojenje u UAE-u. Trump: 'Ako napadnu brodove izbrisat ćemo ih s lica zemlje'

CRNE PROGNOZE ZBOG RATA

Upozorenja o mogućim posljedicama rata na svjetsko gospodarstvo postaju sve ozbiljnija. Čelnica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva poručila je da ranije procjene više ne vrijede.

Prema njezinim riječima, prethodne prognoze MMF-a o blažem usporavanju rasta i umjerenom rastu cijena više nisu realne.

- Ako se rat prelije i u 2027., a cijene nafte ostanu na 125 dolara po barelu, moramo očekivati "puno gori scenarij - rekla je Georgieva.

Istodobno, iz energetskog sektora stižu dodatna upozorenja. Predsjednik uprave i izvršni direktor Chevrona Mike Wirth smatra da bi svijet uskoro mogao osjetiti stvarni manjak nafte.

Naglašava da je ključni problem zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petine globalne opskrbe sirovom naftom.

- Gospodarstva će se početi smanjivati, prvo u Aziji, jer se potražnja prilagođava ponudi dok tjesnac ostaje zatvoren zbog američko-izraelskog rata, rekao je Wirth tijekom rasprave koju je sponzorirao Institut Milken.