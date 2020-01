Iran priznao: 'Srušili smo avion iz Ukrajine! Ljudska greška...'

Iako su danima negirali odgovornost za rušenje ukrajinskog putničkog zrakoplova Boeing 767 sa 176 putnika koji je u srijedu ujutro poletio iz Teherana, Iranska vojska je sad službeno priznala kako su oborili avion. U priopćenju objavljenom na iranskoj državnoj televiziji rekli su kako je bila riječ o 'ljudskoj grešci', kako je nenamjerno pogođen i kako će odgovorni biti kažnjeni, javlja BBC.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif izrazio je 'duboko žaljenje, isprike i sućut' obiteljima žrtava zbog nenamjernog rušenja zrakoplova, ističući kako je 'ljudska greška u vrijeme krize koju je izazvao avanturizam SAD-a' dovela do incidenta, javlja Russia Today.

- Ovo je tužan dan - napisao je na twitteru.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔