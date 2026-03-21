Tri tjedna rata, Trump je rekao da ga ne zanima primirje, ali je najavio potencijalno smanjenje opsega operacija. Iran prijeti Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što je London dozvolio američkim bombarderima korištenje baza
Iran: Trump će dobiti povijesnu lekciju. Prijete Britancima
Sjedinjene Američke Države objavile su nove nagrade za uhićenje petorice visokih iranskih dužnosnika, u iznosu od po 10 milijuna dolara:
general Ahmad Vahidi, novi zapovjednik Revolucionarne garde
Ali Abdollahi, načelnik stožera Khatam al-Anbiya
Saeed Aghajani, zapovjednik jedinice bespilotnih letjelica Revolucionarne garde
Hamidreza Lashgariyan, zapovjednik kibernetičkog zapovjedništva Revolucionarne garde
Majid Khadami, zapovjednik obavještajnog ureda Revolucionarne garde
IRGC je objavio napade na više od 55 američkih i izraelskih položaja u Zapadnoj Aziji u sklopu „70. vala” operacije True Promise 4.
Eksplozije i požari prijavljeni su na više lokacija. Pet američkih baza — uključujući Al Kharj, Al Dhafra, Ali Al Salem, Erbil i Petu flotu — ponovno su bile meta projektila i napadačkih dronova.
Napadi su pogodili i ključna izraelska područja, uključujući Haifu i Tel Aviv, pri čemu se tvrdi da je šteta veća od očekivane zahvaljujući upotrebi naprednih raketnih sustava.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je da premijer Keir Starmer "dovodi britanske živote u opasnost" zbog odluke Londona da dopusti SAD-u korištenje britanskih baza za napade na iranske lokacije u Horuškom tjesnacu.
Upozorio je također da će Iran "iskoristiti svoje pravo na samoobranu".
"Velika većina britanskog naroda ne želi nikakvu ulogu u izraelsko-američkom ratu protiv Irana... Ignorirajući vlastiti narod, gospodin Starmer dovodi britanske živote u opasnost, dopuštajući da se britanske baze koriste za agresiju protiv Irana".
Teheran ne vjeruje Trumpovoj tvrdnji da SAD razmatra "smanjenje" vojnih napora, rekao je za CNN visoki iranski izvor.
"Suprotno Trumpovim tvrdnjama o smanjenju vojne aktivnosti u regiji, Iran nema takvu procjenu i zaključuje da se vojni položaj neprijatelja u regiji nije bitno promijenio", rekao je dužnosnik.
To dolazi nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump tu tvrdnju iznio u objavi na društvenim mrežama.
No iranski dužnosnik odbacio je predsjednikove komentare kao "Trumpove psihološke operacije za kontrolu tržišta", nakon nastavka kaosa izazvanog zatvaranjem Hormuškog tjesnaca.
Cijene nafte dodatno su porasle u petak, na 112 dolara po barelu, dok je ključni plovni put kojim prolazi 20% svjetske nafte i dalje uglavnom zatvoren. Goldman Sachs čak je procijenio da bi više cijene mogle potrajati sve do 2027. godine.
"Teheran je zaključio da Trumpu ne treba dati privremen odgovor, nego mu treba održati povijesnu lekciju", rekao je dužnosnik.