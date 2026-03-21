Iran: Trump će dobiti povijesnu lekciju. Prijete Britancima

REVOLUCIONARNA GARDA

IRGC je objavio napade na više od 55 američkih i izraelskih položaja u Zapadnoj Aziji u sklopu „70. vala” operacije True Promise 4.

Eksplozije i požari prijavljeni su na više lokacija. Pet američkih baza — uključujući Al Kharj, Al Dhafra, Ali Al Salem, Erbil i Petu flotu — ponovno su bile meta projektila i napadačkih dronova.

Napadi su pogodili i ključna izraelska područja, uključujući Haifu i Tel Aviv, pri čemu se tvrdi da je šteta veća od očekivane zahvaljujući upotrebi naprednih raketnih sustava.