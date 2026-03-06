Iran 'tuče' Izrael razaračem tvrđava. Trump: Kada ovo završimo idemo na Kubu!

SAUDIJICI I DUBAI PROGOVORILI

Saudijski ministar obrane, princ Khalid bin Salman, i dubajski prijestolonasljednik te ministar obrane UAE, šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, održali su telefonski razgovor u četvrtak o rastućoj krizi u regiji.

Obojica su oštro osudila napade Irana koji su u posljednjem tjednu pogodili Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i druge zemlje Zaljeva.

Razgovor je naglasio potrebu za koordinacijom obrambenih mjera i zaštitom teritorijalnog integriteta te sigurnosti građana u regiji dok se napetosti s Iranom nastavljaju.