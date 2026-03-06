Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
Iran 'tuče' Izrael razaračem tvrđava. Trump: Kada ovo završimo idemo na Kubu!
Saudijski ministar obrane, princ Khalid bin Salman, i dubajski prijestolonasljednik te ministar obrane UAE, šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, održali su telefonski razgovor u četvrtak o rastućoj krizi u regiji.
Obojica su oštro osudila napade Irana koji su u posljednjem tjednu pogodili Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i druge zemlje Zaljeva.
Razgovor je naglasio potrebu za koordinacijom obrambenih mjera i zaštitom teritorijalnog integriteta te sigurnosti građana u regiji dok se napetosti s Iranom nastavljaju.
Američka televizija CBS javlja, pozivajući se na neimenovane izvore iz vlade, da Sjedinjene Države evakuiraju svoju ambasadu u Kuvajtu.
Diplomatsko sjedište već je zatvoreno nakon što je pogođeno u iranskom napadu. U udarima su ranije pogođene i američka ambasada u Rijadu te konzulat u Dubaiju.
Detalji evakuacije zasad nisu objavljeni, ali je jasno da SAD drži sigurnost svojih diplomata na prvom mjestu dok sukobi u regiji eskaliraju.
Očekuje se da će osoblje biti privremeno premješteno u sigurnije lokacije dok traje napeta situacija u Zaljevu.
Američki ministar obrane Pete Hegseth u četvrtak je poručio da Iranci trenutno ne bi trebali izlaziti na ulice, dok traju zračni udari SAD-a i Izraela, ali je naglasio da će jednog trenutka nastati prilika za ustanak protiv vlade.
- No one je učinio više od predsjednika Trumpa da Iranci imaju šansu za slobodnu budućnost - rekao je Hegseth sa sjedišta US Central Commanda na Floridi. 'Ali, zdrav razum nalaže: ne izlazite na prosvjede dok bombe padaju u Teheranu i drugdje. Jednog dana, predsjednik ili sami Iranci odlučit će kada je pravo vrijeme da iskoriste tu priliku.'
Hegseth je objasnio da američke i izraelske snage ciljaju pojedince koji napadaju prosvjednike. - Što više uništavamo njihovu vojnu moć i slabi volju režima, to stvaramo priliku da se ljudi usude ustati - dodao je.
Sličan savjet dao je i admiral Brad Cooper, zapovjednik US Central Commanda: Iranci bi sada trebali ostati 'u kućama i izvan opasnosti'. - Dolazi mnogo američkih i izraelskih kapaciteta, pogađamo brojne ciljeve. Najpametnije što mogu sada učiniti jest da se sklone - rekao je Cooper.
Škola u južnom iranskom gradu Minabu teško je stradala u preciznom napadu, a prema prikupljenim dokazima The New York Timesa, najvjerojatnije su ga izvele američke snage.
Analiza satelitskih snimaka, videozapisa i objava na društvenim mrežama pokazuje da je napad pogodio zgradu osnovne škole u isto vrijeme kada su ciljani i obližnji mornarički objekti pod kontrolom Iranske revolucionarne garde.
Iran je održao masovnu pogrebnu ceremoniju za 165 žrtava, učenica i zaposlenika škole. Američki dužnosnici još nisu potvrdili odgovornost, a nitko javno nije preuzeo odgovornost za napad.
Prema izvješću New York Timesa, izjave američkih službenika o napadima na ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca ukazuju da je US najvjerojatniji izvršitelj. General Dan Caine, predsjednik Združenog stožera SAD-a, rekao je da su američke snage u to vrijeme provodile udare duž južnog Irana, a prikazana karta tijekom brifinga pokazala je da je područje Minaba bilo među ciljevima u ranoj fazi operacije.
Caine je također naveo da su izraelske snage uglavnom djelovale sjevernije u Iranu.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran kontaktirao Sjedinjene Američke Države u pokušaju da postigne dogovor o završetku rata.
- Zovu i pitaju: ‘Kako možemo postići dogovor - rekao je Trump i dodao.
