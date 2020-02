Iranci krenuli s izborima, velika izlaznost kao signal SAD-u...

Iranci u petak glasuju na parlamentarnim izborima koji će ojačati vlast vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija jer je u toj bliskoistočnoj državi pogođenoj krizom i sve većim pritiskom Sjedinjenih Država zabranjena kandidatura nekoliko tisuća političara.

Iranska državna televizija objavila je početak glasovanja u 8 sati po lokalnom vremenu. Glasat će se 10 sati, a pravo izlaska na birališta ima oko 58 milijuna Iranaca. Biraju se zastupnici u parlamentu s 290 mjesta.

Među prvima koji su glasali bio je vrhovni iranski vođa, ajatolah Ali Hamnei.

- Glasanje je vjerska dužnost.. koja će i garantirati nacionalne interese Irana - kazao je tom prigodom.

- Pozivam Irance da rano izađu na birališta - dodao je čelnik države kojoj prijeti sve veća izolacija na globalnoj sceni i sve snažnije nezadovoljstvo stanovnika zbog loše gospodarske situacije.

Velika izlaznost bi Hamneiju poslužila kao signal neprijateljskim Sjedinjenim Državama da Iran nije pokoleban sankcijama i ubojstvom svog vodećeg generala Kasema Sulejmanija početkom ove godine.

No, izlazak na izbore zabranjen je vodećim proreformskim i konzervativnim političarima, pa biračima ostaje izbor između tvrdolinijaša i onih konzervativaca odanih Hamneiju. Oba tabora podržavaju teokratski sustav, no konzervativci zagovaraju i veću suradnju s inozemstvom.

Umjerenim kandidatima i pragmatičarima koji žele veće političke i društvene slobode većim je dijelom zabranjena kandidatura.

Iako parlament nema prevelikih ovlasti, jačanje tvrdolinijaških snaga moglo bi dodatno oslabiti one stranke koje zagovaraju otvaranje države i reforme, te im može pomoći na izborima za predsjednika iduće godine.

Na izborima se bira između 7150 kandidata, a prvotno, prije provjere vladinih odbora i Vijeća čuvara, konzervativnog tijela sastavljenog od klerika i pravnika koji procjenjuju predanost islamu, bilo ih je više od 16 tisuća.

Očekuje se da će nakon izbora parlamentom dominirati tvrdolinijaška skupina sastavljena od bivših članova elitne Revolucionarne garde i povezane paravojske Basidž, kao i drugi političari odani Hamneiju.

Izbori traju do 15 sati i 30 minuta po hrvatskom vremenu, no mogli bi biti produženi do 21 sat i 30 minuta. Glasovi se broje ručno, pa bi konačni rezultati mogli biti poznati tek za tri dana.