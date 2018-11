Iranci nakon 37 godina pustili žene na nogometnu utakmicu

Iranske vlasti dopustile su po prvi puta nakon 1981. godine ženama ulaz na stadion u Teheranu gdje Persepolis, kojeg vodi hrvatski trener Branko Ivanković, igra uzvratni susret Azijske lige prvaka protiv japanske Kashime.

Agencija Tasnim tvrdi da je veliki broj žena ušao na stadion Azadi, koji prima 80.000 gledatelja, a jedan od TV-reportera izvijestio je da više od 500 žena, većinom rodbine igrača i članica iranskih ženskih nogometnih selekcija, prati izravno susret Persepolis - Kashima, u kojem Iranci pokušavaju dostići zaostatak od 0-2 iz Japana.

It’s happening:

800 🇮🇷 women will be present at today’s #ACLFinal. They have been selected for entering and not entered freely, but - this is a massive step, especially in this kind of event, towards opening the Azadi for them in future. Step by step. #NoBan4Women #LetWomenIn pic.twitter.com/Dqa8Vkc1Sx