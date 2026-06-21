Iranci stigli na pregovore, a nižu se optužbe: 'SAD ne provodi ni prvu točku - prekid vatre'

IRANCI STIGLI NA PREGOVORE

Iranski visoki pregovarački tim stigao je u subotu u švicarski Bürgenstock na mirovne pregovore sa SAD-om, izvijestili su iranski državni mediji, dok je američki potpredsjednik JD Vance otputovao iz Washingtona na sastanke za koje je Pakistan rekao da će početi u nedjelju, prenosi Reuters.



Iransko izaslanstvo, koje je u subotu stiglo u Švicarsku, predvodi glavni pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf, a u njemu su i ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi te visoki dužnosnici za sigurnost, središnju banku i naftu, objavili su iranski mediji.

Razgovori, koji se održavaju uz stroge sigurnosne mjere u odmaralištu Bürgenstock, uz iranske i američke dužnosnike okupljaju i regionalne posrednike, uključujući Katar i Pakistan. Ključne prijeporne točke uključuju provedbu aranžmana o prekidu vatre u Libanonu, pomorsku sigurnost u Hormuškom tjesnacu i šire obveze navedene u sporazumu.

Napetosti je dodatno pojačala objava iranskog vrhovnog zajedničkog vojnog zapovjedništva, Središnjeg stožera Khatam al-Anbiya, koji je priopćio da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za brodski promet zbog navodnih kršenja sporazuma o prekidu vatre koja pripisuje SAD-u i Izraelu, izvijestila je iranska državna novinska agencija Mehr.

Zapovjedništvo je priopćilo da je zatvaranje tjesnaca "prvi korak" kao odgovor na ono što je opisalo kao kršenje preuzetih obveza te upozorilo da će biti poduzete dodatne mjere ako se "agresija" nastavi. Američka vojska, međutim, odbacila je iranske tvrdnje, poručivši da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi osigurale nastavak prometa.

"Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac", rekao je za Reuters glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva, kapetan fregate Tim Hawkins. "Promet se nastavlja odvijati, a američke snage prate situaciju kako bi osigurale da tako i ostane."

S obzirom na to da su napetosti na terenu i dalje visoke, osobito nakon iranskih najava o zatvaranju Hormuškog tjesnaca i američkog opovrgavanja da je taj plovni put zatvoren, summit se smatra ključnim testom može li diplomacija opstati ili će regionalna nestabilnost ponovno eskalirati, piše Al Jazeera.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da bi Sjedinjene Države mogle uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu nakon trenutačno planiranog 60-dnevnog primirja, prenosi France Presse.

"Neće biti nikakve naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac tijekom 60-dnevnog primirja, a ni nakon toga, osim ako je ne uvedu Sjedinjene Države, ako se ne postigne dogovor, za usluge pružene kao anđeo čuvar zemalja Bliskog istoka i radi nadoknade prošlih, sadašnjih i budućih troškova", napisao je Trump na Truth Socialu.