Iranci zatvorili zračni prostor. Trump: 'Prestala su ubijanja'. Izraelska vojska u pripravnosti

20 HRVATA U IRANU

- Upozoravamo građane da izbjegavaju putovanja u Iran. Do sada još nismo uputili javni poziv za evakuaciju, iako se i to razmatra. Trenutačno je u Iranu 20 hrvatskih građana. Među njima je i sedam sportaša. Oni su na sigurnom, u veleposlanstvu. Veleposlanstvo ima dobro sklonište. Tamo su sigurni. To su informacije s kojima raspolažemo. One su aktualne. Mi tri puta dnevno razgovaramo s našim veleposlanikom - rekao je Radman.