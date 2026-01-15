Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Iranci zatvorili zračni prostor. Trump: 'Prestala su ubijanja'. Izraelska vojska u pripravnosti
Pentagon je pripremio niz opcija za moguću američku vojnu akciju protiv Irana, unatoč tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump posljednjih sati ublažio retoriku, izjavivši da mu je rečeno kako se u Iranu “zaustavljaju ubojstva
- Upozoravamo građane da izbjegavaju putovanja u Iran. Do sada još nismo uputili javni poziv za evakuaciju, iako se i to razmatra. Trenutačno je u Iranu 20 hrvatskih građana. Među njima je i sedam sportaša. Oni su na sigurnom, u veleposlanstvu. Veleposlanstvo ima dobro sklonište. Tamo su sigurni. To su informacije s kojima raspolažemo. One su aktualne. Mi tri puta dnevno razgovaramo s našim veleposlanikom - rekao je Radman.
Neesencijalno osoblje francuskog veleposlanstva u Iranu napustilo je zemlju dok vlasti Islamske Republike pojačavaju obračun s prosvjedima. Francusko ministarstvo vanjskih poslova prilagodilo je strukturu osoblja u veleposlanstvu u Teheranu kako bi moglo nastaviti raditi u trenutačnom kontekstu, pri čemu je zaštita francuskog osoblja i građana ostala prioritet
IDF ostaje na najvišoj razini pripravnosti kako bi branio zemlju u slučaju da Teheran iskoristi američki napad kao izgovor za pokušaj udarca na židovsku državu
Predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran „nema plan za pogubljenja”, usred zabrinutosti za sudbinu pritvorenog prosvjednika protiv vlade. „Ubojstva su prestala. Pogubljenja su prestala,” rekao je tijekom potpisivanja zakona u Ovalnom uredu