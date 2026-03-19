Iranska Revolucionarna garda: 'Idući put ćemo odgovoriti puno žešće'. Drama u Abu Dhabiju...

Iran upozorava na snažniju odmazdu nakon novih napada

Iranska Revolucionarna garda uputila je novu oštru prijetnju nakon napada na energetsku infrastrukturu u zemlji, poručivši da će u slučaju ponovnih udara odgovor biti znatno snažniji.

U priopćenju su istaknuli kako je napad na iranski energetski sektor “velika pogreška” te naglasili da je odmazda već u tijeku. Upozorili su i da bi, ako se takvi napadi nastave, mogli ciljati naftnu i plinsku infrastrukturu protivnika i njihovih saveznika u regiji.

"Još jednom vas upozoravamo da ste napravili veliku pogrešku napadom na energetsku infrastrukturu Islamske Republike, na što se odgovor već provodi", poručili su iz IRGC-a u priopćenju koje su prenijeli iranski mediji.

"Ako se to ponovi, daljnji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i onu vaših saveznika neće stati dok ne bude potpuno uništena, a naš odgovor bit će mnogo žešći od večerašnjih napada", dodali su.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Izrael napao Južni Pars, najveće svjetsko plinsko polje, gdje je izbio požar, iako su radnici evakuirani na vrijeme. Iran je potom uzvratio napadima na više zemalja Zaljeva, pri čemu je najveća šteta zabilježena u Kataru.

Sukob na Bliskom istoku time ulazi u novu fazu eskalacije, uz sve ozbiljnije prijetnje širenja borbi na širu regiju.