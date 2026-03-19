Iranska Revolucionarna garda: 'Idući put ćemo odgovoriti puno žešće'. Drama u Abu Dhabiju...

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Iran upozorava na snažniju odmazdu nakon novih napada
Iranska Revolucionarna garda uputila je novu oštru prijetnju nakon napada na energetsku infrastrukturu u zemlji, poručivši da će u slučaju ponovnih udara odgovor biti znatno snažniji.
U priopćenju su istaknuli kako je napad na iranski energetski sektor “velika pogreška” te naglasili da je odmazda već u tijeku. Upozorili su i da bi, ako se takvi napadi nastave, mogli ciljati naftnu i plinsku infrastrukturu protivnika i njihovih saveznika u regiji.
"Još jednom vas upozoravamo da ste napravili veliku pogrešku napadom na energetsku infrastrukturu Islamske Republike, na što se odgovor već provodi", poručili su iz IRGC-a u priopćenju koje su prenijeli iranski mediji.
"Ako se to ponovi, daljnji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i onu vaših saveznika neće stati dok ne bude potpuno uništena, a naš odgovor bit će mnogo žešći od večerašnjih napada", dodali su.
Napetosti su dodatno porasle nakon što je Izrael napao Južni Pars, najveće svjetsko plinsko polje, gdje je izbio požar, iako su radnici evakuirani na vrijeme. Iran je potom uzvratio napadima na više zemalja Zaljeva, pri čemu je najveća šteta zabilježena u Kataru.
Sukob na Bliskom istoku time ulazi u novu fazu eskalacije, uz sve ozbiljnije prijetnje širenja borbi na širu regiju.
Obustavljene operacije u plinskom postrojenju u Abu Dhabiju
Vlasti u Abu Dhabiju rješavaju dva incidenta povezana s padom krhotina nakon presretanja projektila, objavio je medijski ured grada.
Dodaje se da su projektili bili usmjereni prema plinskom postrojenju Habshan i naftnom polju Bab.
Medijski ured Abu Dhabija navodi da nema ozlijeđenih, ali su operacije u plinskim postrojenjima obustavljene.
Riječ je o najnovijem energetskom objektu koji je bio meta, nakon napada na katarski Ras Laffan ranije danas. Iran je ranije upozorio da će gađati više naftnih postrojenja diljem Bliskog istoka.
Četvero mrtvih na Zapadnoj obali
Četiri Palestinke poginule su u padu krhotina projektila kojima je Iran gađao Izrael, tvrdi palestinski Crveni polumjesec. Još je šestero ljudi ozlijeđeno pokraj Hebrona, piše BBC.
BBC je kasnije javio da je u udaru projektila na Izrael poginuo još jedan muškarac, navodno strani radnik.
Napadi na Abu Dhabi
Vlasti u Abu Dhabiju poručile su da su oborile projektile koji su išli prema plinskom postrojenju Habshan i naftnom polju Bab.
Nije bilo veće štete, ali su operacije ipak zaustavljene.
SAD bacio 9000 kg bombi za uništavanje bunkera na iranska skladišta krstarećih raketa
SAD su napale iranske protubrodske krstareće rakete s četiri bombe za uništavanje bunkera, svaka težine 2270 kg, rekao je američki dužnosnik za našu partnersku mrežu NBC News.
Ovo je prvi poznati put da je američka vojska koristila ove bombe u borbi.
Iran je zadržao svoje krstareće rakete, rekao je ranije vojni analitičar Michael Clarke, potencijalno za upotrebu u Hormuškom tjesnacu.
Američki napadi prodrli su u utvrđene objekte u kojima se nalaze iranske protubrodske krstareće rakete duž Hormuškog tjesnaca, ali nisu eliminirali cijeli inventar i prijetnja krstarećim raketama i dalje postoji, rekao je dužnosnik.