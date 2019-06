Išao kat po kat i ubijao kolege, upucao je i jednog policajca...

U pucnjavi u petak navečer u zgradi gradske uprave u Virginia Beachu poginulo je najmanje 12 ljudi, šestero je ranjeno, među njima i policajac kojem je život spasila pancira, troje ljudi je u kritičnom stanju, pišu američki mediji.

Policija je ubila napadača, javlja CNN.

- Ovo je najgori dan u povijesti našeg grada. Umrli su naši prijatelji, kolege, susjedi - rekao je gradonačelnik Bobby Dyer, dan nakon masakra.

Foto: STRINGER

Napadač je DeWayne Craddock (40), zaposlenik gradske uprave, koji je svoj ubilački pohod počeo ispred zgrade upucavši čovjeka u automobilu.

Potom je ušao u zgradu i prošao je sva tri kata nasumično ubijajući ljude, među njima su bili i mnogi njegovi kolege s kojima je godinama radio. Ubojica je bio inženjer i proteklih godina radio je na mnogim cestovnim projektima u Virginia Beachu.

Policija ga je ubila nakon razmjene vatre, potvrdio je šef policije James Cervera.

The shooter was also killed after an extended gun battle with responding officers, in a scene that "best could be described as a war zone," Virginia Beach police chief James Cervera told a news conference https://t.co/ZOrWEL1a6g

📷@Ebaradat pic.twitter.com/AA8GFX2zCR