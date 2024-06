Išao u suludi pohod sjekirom, a kod kuće mu našli mrtvu majku: Ovakvih slučajeva je bilo još...

Što vi mislite, toliko vrijeme doslovno spavati pored mrtvaca. Ne možemo vjerovati da je to stvarno istina. Žao nam je što nismo prije reagirali na sve ovo, rekao nam je u četvrtak susjed čovjeka iz zagrebačkog Vrapča, koji je duže vrijeme živio s mrtvom majkom u kući.

Ovaj grozan slučaj, koji je tek jedan u nizu sličnih u Hrvatskoj, vjerojatno se ne bi niti otkrio da rastrojeni Zagrepčanin nije krenuo u svoj suludi pohod. Naime, policija je u četvrtak oko 14.25 sati dobila dojavu prestravljenih ljudi da goli muškarac sa sjekirom hoda ulicom na području Vrapča. Razbijao je automobile susjeda u bijesu misleći da su mu oni pozvali Elektru koja mu je htjela isključiti struju. Odmah je na intervenciju stiglo nekoliko patrola.

- Nije ni policiji bilo svejedno. Mislili su da je naoružan, da će i njima nešto napraviti u tome trenu. Srećom brzo su došli, jedan za drugim, pa su ga brzo i priveli. On se kasnije i sam predao - ispričali su nam prvi susjedi muškarca.

No pravi šok za policajce tek je uslijedio kad su ušli u kuću. Dočekao ih je ustajao i težak zrak doma kojeg već dugo nitko nije održavao. Čim su ušli u dnevni boravak, jedan od policajaca doslovno je ugledao mumificirano tijelo kako leži na kauču. Pripadalo je ženi, a neslužbeno doznajemo kako je bilo umotano u odjeću i neprepoznatljivo. Pretpostavljaju da je ondje bila gotovo dvije godine.

Pokretanje videa... 00:57 Užas u Vrapču: Muškarac koji je sjekirom razbijao aute živio je duže vrijeme s tijelom majke?! | Video: 24sata Video

Policija pronađeno tijelo zasad službeno vodi kao NN (nepoznatu) osobu. Državno odvjetništvo naložilo je da se provede obdukcija te su tijelo prevezli na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na zagrebačkoj Šalati.

Kako doznajemo od susjeda, muškarac je već duže vrijeme u obiteljskoj kući živio s tijelom za koje su rekli da pripadanja njegovoj preminuloj majci. Obistinile su se, kažu nam, sumnje koje su imali veće neko vrijeme.

- Policija je i ranije dolazila na vrata kuće u kojoj je živio, ali im nije otvarao. Kucali su i kucali, ali nije bilo odgovora s njegove strane. On je jedno vrijeme i proizvodio zvukove kao da je još netko s njim u kući. Da nas sve zavara. Nama je svima to bilo jako čudno, jer ju dugo nismo vidjeli. Pitali smo ga nekoliko puta gdje mu je majka. Vidno mu se nije svidjelo to pitanje pa nam je kasnije bio i problem pitati ga ponovo. Pretpostavljali smo da je mrtva neko vrijeme jer je naglo postao čudan, a nje nije bilo. Policija to nikad nije mogla potvrditi, jer nije otvarao vrata kuće - pričaju susjedi.

O tome smo poslali i upit zagrebačkoj policiji, no zbog trajanja istrage još nisu odgovorili na upit.

U strahu zbog susjeda

I drugi mještani potvrdili su nam kako su živjeli u strahu zbog susjeda.

- Taman smo trebali na popodnevni odmor kad smo čuli krik i galamu ispred kuće. Derao se "pi*ka materina svima" i da "tko će njemu struju iskapčat". Došao je tu u naše dvorište i udario sjekirom auto. Stakla od prozora je bilo posvuda. Bilo nas je jako strah da će i nama nešto napraviti - rekla nam je jedna svjedokinja napada rastrojenog muškarca.

Policijski očevid u Susedgradu gdje je muškarac bez odjeće sjekirom oštetio nekliko automobila | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tražio je određenog susjeda koji se, kada ga je čuo i vidio, odmah sakrio sa svojom obitelji u kuću. Neko vrijeme je tako potpuno gol hodao ulicom, galamio i uništavao aute, a potom se uputio u svoj dom gdje je i uhićen.

Iz zagrebačke policije tek su potvrdili da je pod njihovim nadzorom. Prevezli su ga u postaju te slijedi kriminalističko istraživanje.

- Bio nam je čudan, ali nije radio probleme do sada. Do nedavno je bio sasvim normalan, nije radio probleme. Postao je čudan baš kada smo prestali i majku viđati. Jako ga je potreslo to što su mu roditelji umrli. Prije je radio u firmi svoga oca, koja je s vremenom propala - kazali su.

- Žao nam je što se to dogodilo, a posebno nam smeta što nas je policajac pitao zašto nismo to prijavili prije. A jesmo. Više puta. Oni su i dolazili. Ne možemo vjerovati da se dogodio ovakav propust - kažu susjedi.

Sinovi tijela skrivali u Zagrebu, Rijeci, Jastrebarskom...

Javnost je u studenom 2016. šokirao slučaj iz Zagreba, kad je u Brozovoj ulici na Trešnjevci policija u stanu pronašla kostur Adele Novak (87). Otkrili su kako je bila mrtva gotovo četiri godine, odnosno da je preminula negdje u prosincu 2012. Bila je na krevetu u sobi prekriveno plahtom. Obdukcijom nisu mogli utvrditi točan uzrok ni vrijeme smrti. Za to je, na dvije i pol godine zatvora, osuđen njezin sin Tibor Novak koji je živio s lešom.

Krajem srpnja 2020. nećakinja je u kući u mjestu kraj Jastrebarskog pronašla mrtvo tijelo svoje tete. Budući da je tijelo već bilo u visokom stupnju raspadanja, prevezli su ga na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju. Na mjestu događaja zatekli su i sina preminule, kojega su prevezli u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir u Zagrebu. S tijelom je živio tjednima

Ovakvih događaja nije bilo samo u Zagrebu i okolici već i u Rijeci gdje je muškarac (49) četiri godine u stanu skrivao mrtvu majku kako bi u njezino ime primao doplatak za pomoć i njegu. Pokojna žena, koja je živjela sa sinom, nekoliko se godina nije pojavljivala, a sin je tvrdio da je otišla u Liku. U njezino ime primao je novac od poštara. Nestao je odmah nakon požara 2017. kada je htio prikriti tragove svog zločina. Tvrtka koja upravlja zgradom organizirala je čišćenje stana deset dana nakon požara. Tad je na trosjedu pod dekama i gomilom otpada pronađeno mumificirano truplo.