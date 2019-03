ISIL pada: Teroristi u kolonama u pustinji čekaju da se predaju

Sirijske snage uz potporu SAD-a u četvrtak su čistile posljednju enklavu koju su držali borci Islamske države i kažu da će poraz te džihadističke skupine biti proglašen čim se dovrši potraga za skrivenim minama i pretraživanje džihadističkih džepova.

- Naše snage i dalje provode operacije češljanja i potrage i čim završe proglasit ćemo oslobođenje - rekao je Mustafa Bali, glasnogovornik Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

Od početka godine gotovo 60 tisuća terorista, članova njihovih obitelji i drugih civila izašlo iz enklave i predalo se SDF-u, kako javlja Fox News. Sada se uglavnom nalaze u improviziranim logorima u pustinji, dok SDF i koalicija ne nađu trajno rješenje za njih.

Snimka koja se ovih dana pojavila prikazuje razmjere ove masovne predaje džihadista. Na njoj se vidi nepregledna kolona ljudi u pustinji, u odrpanoj odjeći, lica prekrivenih maramama, kako stoje ili sjede jedan ispred drugoga dok čekaju da ih borci koji su ih zarobili otpreme u logor.

Objavio ju je sirijski novinar Mohamed Hasan.

The longest line of #ISIS armed from different nationalities surrenders to Syrian democratic forces #SDF in #Baghouz #Syria https://t.co/FJxEm8tRzU pic.twitter.com/AZqxlgyfiu