Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joea Bidena, Jake Sullivan, rekao je da Islamska država u Afganistanu predstavlja žestoku prijetnju evakuciji iz Kabula, piše CNN.

Američka vojska uspostavlja alternativne pravce do zračne luke Kabul zbog prijetnje koju teroristička skupina ISIS-K predstavlja zračnoj luci i okolici.

- Postoji velika mogućnost da ISIS-K pokušava izvesti napad u zračnoj luci - rekao je američki dužnosnik obrane za CNN. Visoki diplomat u Kabulu rekao je da su svjesni vjerodostojne, ali ne i neposredne prijetnje Islamske države prema Amerikancima.

Prijetnja terorističkim napadom predstavlja ozbiljnu opasnost naporima Bidenove administracije da iz evakuira na tisuće američkih i afganistanskih saveznika.

- Prijetnja je stvarna. Akutna je. Uporna je. To je nešto na što smo se fokusirali svime što imamo u arsenalu - rekao je Sullivan za CNN.

Biden je održao i privatan sastanak s dužnosnicima američke vojske i obavještajne službe.

Sullivan, kao ni viši dužnosnici vojske i obavještajne službe, nisu precizirali o kakvoj vrsti terorističkog napada je riječ. Dodao je i da američki zapovjednici na terenu imaju širok spektar sposobnosti koje koriste za obranu zračne luke u Kabulu od potencijalnog terorističkog napada. Istaknuo je i da SAD surađuje s obavještajnim saveznicima kako bi utvrdili mjesto potencijalnog napada.

- To je najveći prioritet - zaustavljanje potencijalnog terorističkog napada. Učinit ćemo sve što možemo sve dok smo na terenu da se to ne dogodi, to shvaćamo ozbiljno - rekao je .

Iz Pentagona prate prijetnje i situaciju u zračnoj luci. CNN doznaje da su mogući napadi projektilima na zrakoplove koji uzlijeću iz Kabula ili kamioni puni eksploziva ili bombaša samoubojica koji bi mogli napasti u gomili okupljenoj u zračnoj luci u Kabulu.