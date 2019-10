Iskorijenjena dva od tri virusa uzročnika dječje paralize...

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozdravila je u četvrtak "povijesni korak" naprijed prema iskorjenjivanju dječje paralize pošto je stručna skupina potvrdila da je u svijetu iskorijenjen drugi od tri tipa poliovirusa uzročnika te bolesti poznate i kao poliomijelitis.

Ta pobjeda koju je objavilo Globalno povjerenstvo za iskorjenjivanje poliomijelitisa (Global Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication) znači da je aktivan još samo virus tipa 1 pošto je virus tipa 2 iskorijenjen 2015., a za virus tipa tri to je obznanjeno ovaj tjedan.

U svijetu je obolijevanje od poliomijelitisa srezano za više od 99 posto od 1988. godine, no tip 1 virusa koji izaziva dječju paralizu još je endemičan u Pakistanu i Afganistanu u kojima je ukupno 88 osoba zaraženo ove godine.

Riječ je o ponovnom rastu zaraženih nakon rekordno niskog broja u 2017. kada su bila zabilježena 22 slučaja.

- Iskorjenjivanje poliovirusa tipa 3 važna je prekretnica prema svijetu bez poliomijelitisa, no ipak se ne smijemo opustiti, rekla je doktorica Matshidiso Rebecca Moeti, direktorica WHO-a za Afriku.

Savez za cjepiva GAVI pozdravio je objavu "kao izvanrednu pobjedu u borbi protiv poliomijelitisa".

Polio napada nervni sustav i može izazvati nepovratnu paralizu u roku od nekoliko sati. Bolest se ne može liječiti, ali se infekcija može spriječiti cjepivom te je dramatičan pad oboljelih u zadnjim desetljećima ostvaren upravo zahvaljujući sustavnom cijepljenju novorođenčadi i djece.

No u populacijama u kojima cijepljenje nije provedeno, poliovirusi se mogu ponovno javiti i brzo proširiti. Slučajevi se mogu pojaviti i u sredinama u kojima je imunitet nizak, a higijenski uvjeti manjkavi jer cijepljene osobe mogu izbacivati virus i tako izložiti opasnosti one koji nisu cijepljeni.

Filipini su prošli mjesec najavili da planiraju provesti žurnu kampanju cijepljenja pošto se dječja paraliza ponovno pojavila i registrirana su dva slučaja u 20 godina.

Moeti je pozvala vlade da budno prate situaciju. - Države moraju ojačati rutinsko cijepljenje kako bi zaštitile zajednice, udvostručiti rutinski nadzor kako bi mogle detektirati čak i najmanju opasnost od ponovne pojave poliomijelitisa, rekla je.