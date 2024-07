Iskrcali bager kraj kupača i krenuli raditi: 'More je postalo smeđe boje, mrlja se proširila'

Kraj srpnja, usred sezone, bageri stižu u uvalu Havišće u Jadranovu, turističkom naselju u sklopu Crikvenice.

- Rano ujutro, oko 6, je došla teglenica i iskrcala tešku mašineriju. Počeli su raditi na sanaciji potpornog zida plaže usred sezone kad ima najviše ljudi, međutim nigdje nema ograde, obavijesti tko radi niti table s imenom investitora i izvođača radova. Kako su krenuli kopati, more je postalo smeđe, mrlja se proširila - govori nam jedna od stanovnica Jadranova.

Na slikama i videima koje su nam poslali mještani, vidi se kako se smeđa mrlja širi do kupača, ljudi prolaze pored bagera dok oni rade, a nigdje nema upozorenja.

- Evo jednog kurioziteta, ne možeš ni zvati građevinsku inspekciju, jer se ona javlja na telefon od 9 do 12 radnim danom, a kako je bio petak popodne, već sam zakasnila. Problem je što je ovo službena Odluka Grada Crikvenice da se ide u radove usred sezone, tako da ne možeš zvati komunalnog redara i jedino nam preostaje prijaviti ih Ministarstvu graditeljstva. Sedam mjeseci im je trebalo da krenu sa sanacijom obale koju je uništilo jugo. Katastrofa - govori čitateljica.

Turnera.info je 19. srpnja objavila detalje uz ove radove, a mještani kažu da nigdje nisu dobili ni najavu.

- Do kraja srpnja započet će sanacija potpornog zida na plaži Havišće u Jadranovu. Zid je zimus uništilo jugo. Radovi vrijedni 187 tisuća eura s PDV-om potrajat će do sredine prosinca. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo je kroz natječaj 110 tisuća eura - piše Turnera.info.

Riječ je o potpornom zidu dugom 70 metara, a uz to, podići će se šetnica i proširiti plaža. Gradska uprava za tajming sanacije krive lošu urbanizaciju kad se samo mjesto počelo graditi. Iz Grada Crikvenice su pri potpisivanju ugovora izjavili da se u obnovu nije moglo krenuti ranije jer kompletna procedura, koja uključuje izradu projekta i proces potreban da bi se dobilo sufinanciranje, traje oko pola godine.

V.D. gradonačelnice Ivona Matošić Gašparović je izjavila da su svjesni da će biti komentara jer je sanacija usred sezone, ali da se to mora odraditi.

- Svjesni smo izazova koje donosi neadekvatna urbanizacija i klimatske promjene, stoga ćemo nastaviti raditi na dugoročnim rješenjima koja će osigurati održivost i sigurnost naše obale. Ovaj projekt je samo jedan korak u tom smjeru, ali vrlo važan korak. Pozivam građane na strpljenje i suradnju tijekom izvođenja radova - rekla je pri potpisivanju ugovora s direktorom Izgradnje Arsenom Bistričićem.

Međutim, mještani kažu da se zid urušavao godinama zbog jakog juga i da se sanacija mogla napraviti i prijašnjih godina, a ne kad je zid potpuno propao.

- Uvala Havišće je mikrolokacija, susjedi mi javljaju da nema nikakvih oznaka. Upitno je to sve. Ako je to gradilište takve razine kakve je, ako se govori o sigurnosti ljudi i prolaznika, slike pokazuju da ljudi prolaze na kraj plaže, prema zakonu je elementarno da mora biti ograđeno s tablom tko je investitor i izvođač radova. Ugovor je potpisan javno, i to ne s tvrtkom nego s gospodinom imenom i prezimenom, znate. Taj zid je jugo načimalo godinama, nije se moralo do sad čekati. Što se tiče izjava v.d. gradonačelnice da je krivac za sve loša urbanizacija, to isto moram komentirati. U Havišću je bio problem nedovoljne nosivosti iznad četiri male lučice, i to je bila zahtjevna i skupa sanacija. Te kuće koje su dobile u tom vremenu građevinsku dozvolu, nisu ju trebale dobiti. Uvijek smo se čudili kako su ju dobili, ali tad nije bio zahtjev za geotehničkom provjerom ni statičarima, to je na stijeni prvi red do mora. Vikend naselje Havišće je u doba Jugoslavije proglašeno najljepšim vikend naseljem na Jadranu, a moj otac Radovan Miščević, je tu lokaciju vidio s mora 1959. godine. Ideja je da bila da budu male kućice od 20 kvadrata, što su i bile. To je najbliža morska točka Zagrebu. Proteklih godina, u tom dobu bez nekakve kontrole za izdavanje građevinskih dozvola, kućice su pretvorene u vile. Dakle ovo što se tu dogodilo nema nikakve veze s početnom urbanizacijom, to se događalo godinama i tek sad je na red došla sanacija, stvarno pet minuta nakon ponoći. Taj pojas je potpuno zelen, kuće su mogle doći do prvog reda, kao i svugdje u Crikvenici. Ne može se govoriti o lošoj urbanizaciji, to je netko prišapnuo v.d. gradonačelnice i ona to koristi kao manipulaciju - govori arhitekt Ljubomir Miščević.

Kontaktirali smo v.d. gradonačelnice Ivonu Matošić Gašparović s pitanjima zašto nema označenog gradilišta, zašto se sanacija nije prije odradila i s kim je zaista potpisan ugovor, s obzirom da ga nema u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Objavit ćemo odgovor kad ga dobijemo.